Nach Klettergarten wartet die Rosenhöhe auf den OFC

Klettern statt Kicken: Die Profis der Offenbacher Kickers begaben sich am Donnerstag zur Teambuilding-Maßnahme in den Hochseilpark des „Fun Forest“ im Leonhard-Eißnert-Park.

Offenbach - Nach einer willkommenen Abwechslung im Hochseilpark folgte gestern die nächste schweißtreibende Trainingseinheit für die Fußballer der Offenbacher Kickers. Und an diesem Samstag (15 Uhr) steht das fünfte Testspiel der Sommervorbereitung an. Von Jörg Moll

Gastgeber ist dann der Stadtrivale aus der Gruppenliga Frankfurt Ost, die SG Rosenhöhe. Teile der Fans sind am Sonntag im Einsatz. Die ersten Vorarbeiten für das 120 Meter breite Wandbild auf der Waldemar-Klein-Tribüne stehen an. Die Bilanz der Kickers in den Testspielen ist bislang makellos: Vier Spiele, vier Siege mit 44:1 Toren stehen zu Buche. Nach Gastspielen bei Germania Bieber (23:1), VfB Gießen (11:0), bei den Sportfreunden Seligenstadt (9:0) und in Heusenstamm gegen den Oberligisten FC Homburg (1:0) dürfte außer Frage stehen, dass am Samstag bei der SG Rosenhöhe Sieg Nummer fünf folgt. Allerdings, das räumte Zugang Florian Treske ein, „ist die Vorbereitung schon hart“. Die Intensität der Einheiten spürt auch der ehemalige Wormser Angreifer. „Aber bei fast allen Einheiten ist der Ball dabei“, lobt er.

Ohne Ball, dafür mit Kletterausrüstung und Helm ging es für Spieler, Trainerteam und Betreuerstab am Donnerstag in den Hochseilpark im Leonhard-Eißnert-Park. Im „Fun Forest" neben dem Sparda-Bank-Hessen-Stadion begaben sich die Kickers-Profis zur Teambuilding-Maßnahme auf ungewohntes Terrain. Eine willkommene Abwechslung. „Wir werden in der vorletzten Trainingswoche noch eine weitere Aktion starten", kündigte Christopher Fiori an. Für den Geschäftsführer steht am Dienstag zunächst die Fahrt zur Managertagung der Regionalliga Südwest an. Dort steht neben der exakten Terminierung des Spielplans auch das Dauerthema Testspiele gegen Chinas U20 auf der Agenda.

Erstmals leicht ins Schwitzen werden die Fans kommen, die sich an der Wandgestaltung der Waldemar-Klein-Tribüne beteiligen. Am Sonntag steht der erste Arbeitseinsatz an. Dann wird die 120 x 4 Meter große Betonfläche der Waldemar-Klein-Tribüne mit einem Dampfstrahler gereinigt. „Ein Dienstplan für die weiteren Termine steht schon, wir werden eher zu viele als zu wenige Helfer haben“, sagt OFC-Verwaltungsratsmitglied Volker Goll als Sprecher der IG Stadionbau stolz.

Das Gemälde mit Szenen aus der OFC-Historie, das der Offenbacher Graffiti-Künstler Marcus Dörr („artmos4“) erstellen wird, kostet inklusive Material, Reinigung, Arbeitsstunden und der unerlässlichen Versiegelung rund 35.000 Euro. Durch Eigenleistung der Fanszene im Juni werden rund 5000 Euro eingespart. Rund 15.000 Euro stehen noch von der seinerzeit nicht umsetzbaren Sammelaktion zur Rettung der Flutlichtmasten zur Verfügung. Nach einer Vielzahl von Spenden, unter anderem von mehreren Fanclubs und

-initiativen, aber auch von OFC-Hauptsponsor EVO und der Mediengruppe Offenbach-Post, fehlen laut Goll noch rund 7000 Euro im Budget, „wenn alle Zusagen eingehalten werden“. Goll hofft nun auf weitere Erfolge beim Kickers-Tag am 23. Juli und den ersten Heimspielen in der Regionalliga. Vom Projekt selbst schwärmt er schon jetzt. Das Wandbild sei mindestens außergewöhnlich, wenn nicht einmalig in Deutschland. „Ich habe zumindest noch kein Stadion gesehen, in dem Malereien auf 120 x 4 Metern Fläche zu sehen sind“, blickt Goll der geplanten Fertigstellung im Herbst gespannt entgegen.

