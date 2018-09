Nachwuchsarbeit trägt Früchte

Der 19-jährige Marco Ferukoski (rechts, beim Spiel in Stadtallendorf) stand zuletzt zweimal in Folge in der Startelf. Vergangene Saison war er lediglich einmal eingewechselt worden. (c)Foto: Hübner

Offenbach - Der eine ist erst seit wenigen Wochen volljährig, der andere ist lediglich ein Jahr älter: Luka Garic (18) und Marco Ferukoski (19) standen zuletzt in Stadtallendorf zum ersten Mal gemeinsam für die Offenbacher Kickers in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Von Christian Düncher

Am Samstag (14 Uhr) gegen Steinbach hofft das Duo aus dem eigenen Nachwuchs auf seinen nächsten Einsatz.

Der Blick auf die Platzierungen ihrer ältesten Jugendteams bereitet den Verantwortlichen der Offenbacher Kickers derzeit große Freude. Die U19 (Hessenliga) ist auch dank der mit großem Abstand besten Offensive (sieben Spiele, 35 Tore) Tabellenführer, die U17 (Hessenliga) und U16 (Verbandsliga) – jeweils Dritter – mischen ebenfalls oben mit. „Die Arbeit trägt langsam Früchte“, stellt Sportdirektor Sead Mehic zufrieden fest.

Vergangene Saison war das noch anders, da lag die U19 nur auf Rang acht – hinter Lokalrivale SG Rosenhöhe (5.) und der TS Ober-Roden (3.). Die U17 (7.) schnitt ebenfalls schlechter ab als die SG Rosenhöhe (5.). Kritik kam auf. Doch Mehic und Co. sehen sich in ihrem Tun bestätigt. „Wir versuchen, etwas zu entwickeln. Da gelingt nicht immer sofort alles“, sagt er. Vor allem die vergangenen zwei Jahre seien „schwierig“ gewesen. Man wechselte Personal und änderte Strukturen. Mit Erfolg. „Jetzt hatten die Trainer die Möglichkeit, sich ihr Team weitestgehend zusammenzustellen“, erklärt Mehic. „Und schon greift es.“

Der OFC will ab der U16 aufwärts „die gleiche Philosophie und das gleiche System“ wie bei den Profis implementieren – auch um Talenten den Sprung zu den Profis zu erleichtern. Daniel Steuernagel, Coach des Regionalliga-Teams, kommuniziere regelmäßig mit den entsprechenden Jugendtrainern, so Mehic. Dabei gehe es auch darum, wer die Chance bekommen soll, oben mitzutrainieren. „Die Spieler bekommen Belohnungen für gute Leistungen“, sagt Mehic. „Luka Garic ist das beste Beispiel.“ Der 18-jährige Mittelfeldspieler reiste bereits vergangene Saison mit den Profis ins Trainingslager, stand seitdem im Fokus und gab nun am vierten Spieltag sein Regionalliga-Debüt. Seitdem kam er auf sieben Einsätze. In Stadtallendorf stand er nach seiner Einwechslung mit einem weiteren Talent auf dem Platz: Marco Ferukoski. „Er hat nun zwei Spiele von Beginn an gemacht. Man darf nicht zu viel erwarten. Nach Garic wächst dort jedoch der Nächste aus der Jugend heran, der Einsätze bekommt“, freut sich Mehic. Steuernagel ist jedenfalls voll des Lobes: „Marco ist mir bereits im ersten Training positiv aufgefallen. Obwohl er eher schmächtig ist, ist er giftig – und vor allem lauffreudig.“ Probleme sieht der Trainer beim ersten Ballkontakt. Daran werde aber gearbeitet. In Stadtallendorf habe Ferukoski seine Sache jedenfalls „ordentlich“ gemacht. Unter anderem bereitete der offensive Flügelspieler zwei Chancen vor.

„Wir wollen auf die Jugend setzen“, betont Mehic, gibt aber zu, dass das auch einem gewissen Zwang geschuldet ist: „Wir müssen andere Wege gehen.“ Denn mit den finanzstarken Klubs der Liga kann der OFC nicht mithalten. Also versucht man, selbst gute Spieler zu entwickeln. „Wir haben Jungs mit Potenzial, aber man muss ihnen Zeit geben“, sagt Mehic.

Aktuell stehen zehn Spieler im Regionalliga-Aufgebot, die einst in der OFC-Jugend aktiv waren. Dabei soll es nicht bleiben. „Wir werden regelmäßig Spieler hochholen, teilweise auch positionsbedingt“, kündigt Mehic an.

Zuletzt trainierten Jakob Lemmer und Rasim Bulic oben mit. Vor der Saison hatten Angreifer Guiseppe Signorelli (führt die Torschützenliste der U19-Hessenliga an) und Verteidiger Leonidas Tiliudis die Chance erhalten, sich zu zeigen. „Sie haben das gut gemacht“, lobt Mehic. An Talenten scheint es also nicht zu hapern beim OFC.

Quelle: op-online.de