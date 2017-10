Koblenz - Der 13. Spieltag hat sich für Varol Akgöz als Glückstag erwiesen. Zwar ging der Angreifer der Offenbacher Kickers beim 1:0-Erfolg in Koblenz leer aus und wurde nach 63. Minuten ausgewechselt.

Bei seinem lange ersehnten Startelfdebüt empfahl er sich jedoch für weitere Auftritte von Beginn an. „Aki hatte sich die Chance aufgrund der in den Kurzeinsätzen gezeigten Leistungen verdient“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck und stellte zufrieden fest: „Seine Form steigt klar an. Er ist ein Spieler, der jeder Abwehr Sorgen bereiten kann, und daher ein wichtiger Spieler für uns - auch in den kommenden Wochen. “.

Bereits nach vier Minuten sammelte Akgöz die ersten Pluspunkte, als er den Ball im Mittelfeld geschickt annahm, nach vorne marschierte und mit einem feinen Pass seinen Sturmkollegen Florian Treske in Szene setzte, der frei vor dem Koblenzer Tor aber am gut reagierenden TuS-Schlussmann Chris Keilmann scheiterte. Es dauerte bis zur 56. Minute, ehe die Offenbacher Grund zum Jubeln hatten - und auch an dieser Szene war der Deutsch-Türke beteiligt. Dren Hodja flankte den Ball von der rechten Seite scharf in Richtung Tor. Akgöz ging mit dem Fuß hin und der Ball zappelte im Netz. Der Stadionsprecher vermeldete Hodja als Torschützen, aber selbst der Offenbacher war sich nicht sicher. „Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass er mich notiert hat. Und auch Varol sagte, dass er nicht mehr dran war“, so Hodja. Akgöz ergänzte: „Ich war nah dran, aber nicht dran. Vielleicht habe ich den Torwart aber entscheidend irritiert.“

Dass er seinen bislang zwei Saisontoren - beim 4:1 gegen Röchling Völklingen hatte er zwei Treffer erzielt und einen vorbereitet - kein weiteres hatte hinzufügen können, nahm der 30-Jährige angesichts des Sieges gelassen: „Natürlich freut man sich, wenn man als Stürmer trifft. Aber in erster Linie versuche ich, der Mannschaft zu helfen.“ Und Hilfe hatte diese auch nötig. „Es war ein schweres Spiel gegen einen robusten Gegner. Wir hatten in der ersten Hälfte schon die eine oder andere Chance und haben am Ende verdient gewonnen“, resümierte der Zugang vom Hessenligisten Rot-Weiss Frankfurt, der über sein Startelf-Debüt erfreut, davon aber nicht überrascht war: „Auf so etwas trainiert jeder von uns hin. Man stellt sich immer darauf ein, dass man von Anfang an spielen könnte.“ - cd

Quelle: op-online.de