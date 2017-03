Neofytos kann es auch mit dem Fuß

OFC-Stürmer Konstantinos Neofytos (vorne, gegen Kaiserslauterns Marius Grösch) freut sich auf das Südwest-Derby in Mannheim. „Ich kenne die Geschichte hinter diesen Duellen. Uns trennen einige Punkte, aber wir werden es dem SV Waldhof so schwer wie möglich machen.“ (c)Foto: Hartenfelser

Offenbach - Viele Treffer hat Konstantinos Neofytos für die Offenbacher Kickers noch nicht erzielt, dafür aber wichtige. So traf der griechische Stürmer in der Hinrunde zum 1:1 gegen Waldhof Mannheim. Von Christian Düncher

Vor dem Rückspiel (Sonntag, 14 Uhr) holte er sich mit seinem dritten Saisontor Selbstvertrauen.

Perfekte Ballannahme mit der Brust, kurzer Blick Richtung Tor und dann mit dem rechten Fuß aus vollem Lauf volley in den linken Winkel. Der Führungstreffer von Konstantinos Neofytos beim 2:0-Heimsieg der Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers war ein sehenswertes Tor – und ein wichtiges. „Wir standen nach der Niederlage in Trier unter dem Druck, dieses Spiel gewinnen zu müssen“, so Neofytos. „Insofern war das natürlich ein sehr schöner Moment, zumal der Treffer aufgrund des schlechten Winkels nicht einfach war.“ Überbewerten will der 27 Jahre alte Grieche sein erstes Tor seit dem 6. November (damals hatte er beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart II in letzter Minute zum 2:2-Endstand getroffen) jedoch nicht. Sein Premieren-Treffer im Kickes-Trikot sei für ihn hingegen „speziell“ gewesen.

Erzielt hatte Neofytos ihn am zehnten Spieltag, als er dem OFC beim 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim einen mehr als verdienten Punkt bescherte. „Wir hätten locker 3:0 gewinnen müssen“, erinnert er sich. Doch Torwart Daniel Endres hatte früh einen harmlosen Schuss durch die Hände rutschen lassen (9.). Neofytos ist überzeugt, dass die Kickers auch diesmal wieder punkten, obwohl Mannheim inzwischen souveräner Spitzenreiter ist. „Die Partie wird sicher nicht so laufen wie das Hinspiel, aber gegen die Top-Fünf der Tabelle haben wir bislang gut ausgesehen“, sagt der Mittelstürmer.

20 Mal kam Neofytos bisher für den OFC in Punktspielen zum Einsatz. Seine ausbaufähige Bilanz: Drei Tore, eine Vorlage. Der 1,87 Meter große Grieche wirkte bisweilen wie ein Fremdkörper, der nur glänzte, wenn er den Ball auf den Kopf serviert bekam. „Manchmal ist es von Vorteil, wenn man die Sprache nicht versteht und daher nicht mitbekommt, was die Leute sagen“, scherzt Neofytos und stellt klar: „Ich kann auch mit den Füßen treffen.“

Als er zu Beginn der Saison vom griechischen Zweitliga-Verein PAS Lamia zum OFC kam, habe er kein Wort verstanden. Ohne seine Mitspieler Christos Stoilas und Alexandros Theodosiadis sowie Co-Trainer Joti Stamatopoulos wäre er aufgeschmissen gewesen, gibt Neofytos zu. „Sie haben mir sehr viel geholfen.“ Letztlich half er sich aber auch selbst, begann, mit Hilfe von Büchern Deutsch zu lernen: „Es geht jeden Tag ein bisschen besser. Ich verstehe inzwischen viel. Deutsch zu sprechen, ist für mich aber immer noch schwierig.“

Neofytos, der im Stadtteil Bieber wohnt („Da ist es ruhig, das gefällt mir“), hofft, dass er die Chance bekommt, noch mehr Tore zu erzielen. Zuletzt war er fast nur Joker. „Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, auch wenn ich nur zehn Minuten spiele“, betont er. Sein Treffer gegen die Stuttgarter Kickers hat die Chancen auf einen Startelf-Einsatz in Mannheim erhöht, zumal die personelle Situation weiter angespannt ist. „Dass so viele Spieler ausfallen, habe ich noch nie erlebt“, sagt der Grieche. „Wir sind ohnehin vom Pech verfolgt. Erst der Neun-Punkte-Abzug, nun die Ausfälle. Aber das lässt uns bloß noch enger zusammenrücken. Wir werden kämpfen.“

Quelle: op-online.de