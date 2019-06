Neue Vereine für Ex-Offenbacher Endres und Baier

Offenbach – Zwei ehemalige Spieler der Offenbacher Kickers haben einen neuen Verein gefunden. Beide werden künftig Nachbarn sein, jedoch in unterschiedlichen Regionalliga-Staffeln spielen.

Torhüter Daniel Endres, der nach 24 Jahren bei den Kickers keinen neuen Vertrag erhalten hatte, wechselt innerhalb der Südwest-Gruppe zu Aufsteiger Bayern Alzenau. Benjamin Baier kehrt von RW Essen zu seinem Jugendverein Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga Bayern) zurück.

„Nach dem Vertragsende bei den Kickers wollte ich gerne in Heimatnähe weiter Regionalliga spielen“, so Endres. Dass er die Karriere in Alzenau fortsetzen könne, sei „perfekt“, betont er. Der Verein sei ihm schon lange „sympathisch“, mit Angelo Barletta (Chefcoach) sowie Dennis Bochow (Co-Trainer) verbindet ihn eine Freundschaft. „Als ich mit 15 Jahren das erste Mal bei den Senioren mittrainieren durfte, war Angelo der Einzige, der sich um mich kümmerte und mir Mut zugesprochen hat“, erinnert sich Endres, der in Alzenau in Ioannis Takidis einen anderen Ex-Offenbacher ablöst. Der Torwart verlässt den Club ebenso wie Philipp Wörner (1. FC Erlensee) und Torjäger Hedon Selishta (29 Saisontreffer), der mit West-Vertreter RW Essen in die 3. Liga aufsteigen will. Baier gelang das nicht, obwohl er für Essen in 189 Pflichtspielen 43 Treffer erzielte und 29 vorbereitete. Nun soll der 30-Jährige, der für den OFC elfmal in der 2. Bundesliga auflief, als Führungsspieler „den jungen Spielern auf dem Platz helfen und die Richtung vorgeben“, sagte Trainer Jochen Seitz.

Ein ähnliche Rolle soll der 34 Jahre alte Endres in Alzenau übernehmen. „Ich habe mit Daniel noch selbst gespielt und weiß um dessen Stärke und Einstellung zum Sport“, betonte Barletta. „Er wird unserer Mannschaft die nötige Sicherheit geben. Er ist für mich der beste Torhüter der Liga.“ Endres will als Rückhalt dabei helfen, „dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen“. cd

