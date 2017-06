Neue Zuversicht nach „Stahlbad“

Offenbach - Mit dem Verbleib in der Regionalliga Südwest hat Kickers Offenbach eine äußerst ereignisreiche Saison zu einem versöhnlichen Ende gebracht. In einer dreiteiligen Serie schauen wir zurück und wagen zudem einen Blick nach vorne. Von Jörg Moll

Im dritten und letzten Teil: Der Weg zur Rettung und der Blick in die Zukunft.

Mit der Aussicht auf 13 Endspiele starteten die Kickers auf Platz 15 der Fußball-Regionalliga Südwest akut abstiegsgefährdet in die Wintervorbereitung. Trainer Oliver Reck verzichtete bis auf den dritten Torwart Levent Vanli auf Verstärkungen, vertraute auf die eigenen Qualitäten. „Wir haben eine funktionierende Mannschaft“, stellte er Mitte Januar in unserer Zeitung fest. Zwei Wochen später flog der OFC ins Trainingslager nach Zypern – maßgeblich von Reck und der Mannschaft finanziert. Dort legten die Kickers die Grundlagen für eine Aufholjagd, die nach 21 Punkten (sechs Siege, drei Remis, vier Niederlagen) am vorletzten Spieltag dank des 1:0 gegen 1899 Hoffenheim II vorzeitig mit dem Klassenerhalt gekrönt wurde. Und das gelang trotz latenter Personalprobleme.

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte der nach einer Meniskus-Operation auf der Tribüne mitzitternde Kapitän Daniel Endres: „Ich werte den Klassenerhalt wie eine Meisterschaft.“ Vor allem die Siege beim TSV Steinbach (1:0) und gegen die direkten Konkurrenten Stuttgarter Kickers (2:0) und FC Homburg (4:0) bezeichnete Endres als Big-Point-Spiele. „Da haben wir auch noch richtig guten Fußball gespielt“, lobte er: „Wir sind als Mannschaft noch enger zusammen- und einige über sich hinausgewachsen.“

Exemplarisch dafür stand Torwart Alexander Sebald. Der 20-Jährige, der zum österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau wechselt, stand mit einer Bierruhe im Tor, spielte 2017 sechsmal zu Null. Er profitierte dabei auch von einer taktischen Neuausrichtung. Das Trainerteam um Reck hatte die Stabilisierung der Defensive als Leitmotiv auserkoren. Und dank des überragenden Defensivorganisators Bryan Gaul (wechselt zur SV Elversberg), des im Mittelfeld ganz stark aufspielenden Serkan Göcer oder der enormen Leistungssteigerungen von Spielern wie Jan Hendrik Marx oder Benjamin Kirchhoff gelang das auch. Mit 39 Gegentreffern stellte der OFC die viertbeste Abwehr der Liga.

Ein wichtiger Faktor, darin waren sich alle Beteiligten einig, bildete der Zuspruch der Fans. Als es wieder einmal kritisch wurde für den OFC, der Absturz in die Fünftklassigkeit drohte, strömten die Anhänger in Scharen zum Bieberer Berg. Am Ende wurden über 100 000 Fans in 18 Heimspielen gezählt – Ligabestwert. „Überragend“, „geil“; die Superlative gingen den Spielern und Verantwortlichen leicht über die Lippen.

Und doch waren alle Beteiligten froh, dass nach dem bedeutungslosen 0:2 beim VfB Stuttgart II eine extrem komplizierte Saison endete. Der Blick geht nun nach vorne. „Oben mitspielen“, gab Präsident Helmut Spahn als Marschrichtung für die neue Saison vor. OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori gibt sich zurückhaltender, spricht von „Konsolidierung“. Schließlich ist der Klub finanziell weiter nicht auf Rosen gebettet. Das Gros der Einnahmen aus dem Retterspiel gegen Bayern München wird zur Deckung des prognostizierten Minus von rund 300 000 Euro bis 30. Juni verwendet. Der Anpfiff der Partie wurde gestern auf 18 Uhr festgelegt. Doch auch wenn die Zukunft nicht rosarot ist: Die Zuversicht wächst. Zum einen, weil die Mannschaft nach dem Stahlbad Abstiegskampf so schnell nichts mehr erschüttern dürfte. „Dieser Entwicklungsprozess kann sehr wichtig sein“, meint Endres.

Aber es sind auch die Signale abseits des Rasens, die vorsichtigen Optimismus erzeugen. „Wir sind in allen Bereichen früher dran als letzte Saison“, sagt Fiori. Der Stadionvertrag wurde zu leicht verbesserten Konditionen verlängert, mehr als 1000 Dauerkarten sind bereits verkauft, neue Marketingpartner gewonnen. Zudem stehen schon 19 Spieler unter Vertrag, darunter bis auf Gaul alle Leistungsträger. In Niklas Hecht-Zirpel (FC Nöttingen) wurde der erste von mindestens zwei neuen Angreifern verpflichtet. Reich werden wird aber auch er in Offenbach vorerst nicht. Der Mannschaftsetat wird unverändert bei 1,2 Millionen Euro liegen.

Quelle: op-online.de