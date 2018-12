OFC hat nichts zu verschenken

Offenbach - Daniel Steuernagel weiß, worauf es derzeit ankommt. „Vor Weihnachten will man die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause schicken“, sagt der Trainer der Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. In Geberlaune ist er jedoch nur bedingt. Von Christian Düncher

Dass der OFC kürzlich 100 Geschenke an Kinder verteilte, deren Eltern bedürftig sind, wertet der 39-Jährige als schöne soziale Aktion. Auf dem Platz wolle man jedoch keine Präsente mehr verteilen. „Dort geht’s um Erfolg“, stellt Steuernagel klar: „Geschenke haben wir zu Beginn der Saison genug gemacht. “.

Aus den ersten vier Partien holten die Kickers nur zwei Punkte, kassierten unter anderem mit dem 0:1 gegen Mainz 05 II die einzige Heimpleite. Am Samstag (14 Uhr) steht das Rückspiel an. Die Zielsetzung ist klar. „Wir haben die ersten zwei Rückrundenspiele gewonnen. So wollen wir weitermachen und das Jahr mit einem positiven Ergebnis beenden“, betont Verteidiger Francesco Lovric.

Der 23-Jährige hatte lange zwischen Startelf, Bank und Tribüne gependelt, zuletzt jedoch viermal in Folge durchgespielt. Unter anderem profitierte er von der Umstellung von Vierer- auf Dreierkette. Was im Test gegen das Mainzer Erstliga-Team (1:2) sowie im Punktspiel in Elversberg (1:0) gut geklappt hatte, wurde jedoch zuletzt gegen Walldorf (2:1) in der Pause beim Stand von 0:1 aufgelöst. „Das lag aber weniger an der Kette, sondern daran, dass einige Spieler nicht das gebracht haben, was sie bringen können. Wir haben umgestellt, weil wir den Rückstand aufholen mussten“, erklärt der Trainer. Auch Lovric sieht das neue System nicht als gescheitert an: „Die Dreierkette ist sehr gut für uns.“

Verzichten muss Steuernagel lediglich auf Serkan Göcer (krank). Wichtiger als die Auf-, wird aber die Einstellung sein. Bei den Mainzern, die nach zehn sieglosen Spielen in Folge den ersten potenziellen Abstiegsrang belegen, herrsche zwar „eine gewisse Verunsicherung“, aber der Gegner habe „eine klare Spielidee“. Dass der OFC im Falle einer Mannheimer Pleite in Dreieich den Rückstand auf Rang eins auf sechs Zähler verringern könnte, interessiert den Trainer nicht: „Wir sind zuletzt gut damit gefahren, uns auf uns zu konzentrieren.“

Verlassen konnte sich der OFC zuletzt auf Florian Treske, der seit Bekanntgabe seiner Abschiedstour vor zwei Wochen zweimal das Siegtor erzielte. Das soll auch in seinem letzten Spiel als Profi am Samstag so sein. „Ich hoffe, Flo kann sich den Abschied mit einem Tor versüßen. Wir wünschen ihm nur das Beste“, sagt der Noch-Österreicher Lovric, der spätestens zu Beginn des neuen Jahres die deutsche Staatsbürgerschaft erhält und dann bis Saisonende unter die U23-Regel fällt. „Damit helfe ich dem OFC“, sagt er. „Und ich muss nicht zum Bundesheer.“ Sechs Monate dauert der Wehrdienst in Österreich. Als Lovric noch in der 2. und 3. Liga spielte, war er davon befreit, als Regionalligaspieler nicht mehr.

Voraussichtliche Aufstellung:

Kickers Offenbach: Endres - Lovric, Albrecht, Kirchhoff - Marx, Garic, Sawada, Scheffler - Vetter, Hirst, Firat

Ersatz: Brune, Gohlke, Ikpide, Hodja, Ferukoski, Hecht-Zirpel, Treske

Es fehlt: Göcer (krank)

