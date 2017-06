Nichts Verwerfliches

Elf Chinesen ohne Kontrabass, dafür mit Ball am Fuß, sorgen für Wirbel, bevor sie auf dem Rasen zeigen können, was sie drauf haben.

Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass die chinesische U20-Auswahl gegen jeweils spielfreie Klubs aus der Fußball-Regionalliga Südwest antreten soll. Es folgten die üblichen Schnappreflexe: die Kommerzialisierung des Fußballs, die Unverfrorenheit des DFB, eine vierte Liga für seine Zwecke zu benutzen. Alles hübsch zusammenrühren und das Aufgekochte als ungenießbar deklarieren. So einfach ist die Welt aber nicht.

Der DFB hat ein Projekt initiiert, das nicht verwerflich ist: Der Verband gibt sein Wissen gegen Bezahlung an Chinesen und einen Teil des Erlöses an Vereine weiter. In der Regionalliga Südwest gab es dafür einen breiten Konsens. Die Testspiele dürften vor allem kleineren Klubs eine Zusatzeinnahme ohne großen Mehraufwand bescheren. Großvereine wie Waldhof Mannheim oder Kickers Offenbach müssen mehr investieren, um die Kosten für die Stadionnutzung wieder reinzuholen.

Die Aktion des DFB zeigt auch, wie schwer sich der Verband damit tut, das Richtige für seine Basis zu kreieren. Wurde ihm bislang Untätigkeit im Umgang mit der finanziellen Situation von Regionalligisten vorgeworfen, wird ihm nun „purer Kapitalismus“ angekreidet.

Absurd ist der Ärger des FK Pirmasens, dessen Bitte um Aufstockung der Liga auf 20 Vereine zurecht abgewiesen wurde. Wer sportlich abgestiegen ist, muss eben eine Klasse tiefer. JÖRG MOLL

