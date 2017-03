„Nur so packen wir es“

Offenbach - Nach dem Spiel gab es Komplimente vom Gegner und Lob vom Trainer: Richtig zufrieden waren die Spieler der Offenbacher Kickers nach dem 0:0 in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen Elversberg aber nicht. Von Jörg Moll

Denn es war mehr drin gegen den Angstgegner, der in Offenbach auch im achten Spiel unbesiegt blieb.

Gewonnener Punkt oder doch zwei verlorene Zähler? Die Beurteilung fiel den Offenbachern nach einem beherzten Auftritt gegen den Tabellenzweiten aus dem Saarland sichtlich schwer. Exemplarisch dafür stand Mittelfeldspieler Serkan Göcer. „Wir haben das Spiel kontrolliert, waren die bessere Mannschaft“, lobte er, ehe sein Nachsatz die Gemütslage verriet: „Aber wir haben uns für unseren Aufwand nicht wirklich belohnt.“

Doch letztlich überwog doch das Positive. „Wir haben zu null gespielt, haben einen guten Gegner sehr gut zugestellt“, analysierte Göcer. Nur eines blieb dem OFC nicht vergönnt: ein Tor. Konstantinos Neofytos (15.), Serkan Firat (60./72.) und der eingewechselte Nicola Jürgens (75.) ließen in einem Spiel mit wenigen Torraumszenen die besten Gelegenheiten aus. „Ein Dreier wäre verdient gewesen“, meinte Kapitän Alexandros Theodosiadis. Zumal die Kickers, die im dritten Heimspiel in Folge ohne Gegentreffer blieben, mit hoher Laufbereitschaft und aggressiver Zweikampfführung kaum etwas zuließen. Gegen Edmond Kapllani (2.) sowie den Ex-Offenbacher Jan Washausen (39.) nach einer Ecke von Niko Dobros (bis Sommer 2016 beim OFC) musste Sebald sein Können zeigen. In der zweiten Hälfte ging ein Kopfball von Kapllani (71.) über das Tor.

Das dickste Kompliment kam von Elversbergs Trainer Michael Wiesinger. „Respekt vor diesen Jungs und meinem Kollegen. Offenbach spielt sehr ehrlichen, emotionalen Fußball und hat uns in einem wilden Spiel Probleme bereitet“, lobte der frühere Bayern-Profi. OFC-Coach Oliver Reck nahm das Kompliment lächelnd an: „Wir wollten Elversberg 90 Minuten beschäftigen und die Kontrolle behalten, das haben wir geschafft.“ Noch mehr beeindruckte Reck, wie seine Mannschaft allen Widrigkeiten trotzt. Der OFC, der erneut auf sechs verletzte Spieler verzichten musste, startete mit einer Elf, die einen Altersdurchschnitt von 23,6 Jahren hatte. Nach drei Auswechslungen war der Schnitt sogar auf 22,0 Jahre gesunken - in Neofytos und Bryan Gaul (beide 27) standen beim Abpfiff nur zwei Spieler über 23 Jahren auf dem Platz. „Kompliment an die jungen Spieler, wie sie sich engagieren“, meinte Reck: „Aber auch nur so können wir es packen.“ Der 52-Jährige registrierte erfreut, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hatte, unterstrich aber sein Vertrauen in den Nachwuchs: „In der Not muss ich halt noch zwei aus der A-Jugend hochholen.“

Wie schmal der Grat zwischen Held und Verlierer ist, lernte der 18-jährige Nicola Jürgens. In der 72. Minute für den unglücklich agierenden Ihab Darwiche eingewechselt, scheiterte er nach feinem Pass von Göcer frei an Torwart Daniel Batz (75.). „Schade. Der Junge ist im Training so eiskalt vor dem Tor, ich hätte es ihm so gegönnt“, meinte der nur vier Jahre ältere Dren Hodja. Kurz vor Schluss hatte Jürgens Glück, dass er nicht vom Platz flog. Er hatte Merveille Bankiadi von hinten umgegrätscht. Nach anschließender Rudelbildung beließ es der gute Schiedsrichtter Marcel Gasteier (Wesel) bei Gelb.

Hodja, mit zehn Treffern bester OFC-Schütze, richtete den Blick schnell nach vorne: „Jetzt kommen die Spiele, in denen es drauf ankommt.“ Am Mittwoch (19 Uhr) wartet der Tabellen-17. 1. FC Kaiserslautern II (28 Punkte) auf den Tabellen-14. aus Offenbach (30). „Da müssen wir punkten“, fordert Hodja.

