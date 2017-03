Darwiche reizt die Perspektive

Ihab Darwiche (rechts) donnert in Mannheim den Ball aus kurzer Distanz übers leere Tor und gab sich danach selbstkritisch. Der Angreifer, mit fünf Toren drittbester OFC-Schütze, will es am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg besser machen. „Wir können gegen jeden mithalten“, ist er überzeugt.

Offenbach - Zwei Tage vor dem Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg haben die Offenbacher Kickers den nächsten Spieler an sich gebunden. Angreifer Ihab Darwiche bleibt bei Klassenerhalt bis Juni 2019 beim OFC. Von Jörg Moll

+ Ihab Darwiche © Jan Huebner Vergangenen Sonntag war er der Pechvogel der Kickers: Ihab Darwiche hatte beim 1:2 im Derby bei Waldhof Mannheim in der 69. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Doch der Angreifer schoss aus fünf Metern über das leere Tor. Eine Szene, die ihn noch immer wurmt. „Auch wenn der Platz eine Katastrophe war: Den muss ich machen“, sagt der 23-Jährige. Das Urteil über die eigene Leistung fiel ähnlich selbstkritisch aus: „In Mannheim lief es bei mir gar nicht. Das war ein Schuss vor den Bug für mich.“ Insgesamt aber gehört Darwiche zu den positiven Erscheinungen in einer schwierigen Saison. Und das nicht nur wegen seiner fünf Saisontore und drei Vorlagen. Die Tempodribblings des 23-Jährigen, in der Schalker Jugend ausgebildet und im Sommer vom West-Regionalligisten RW Ahlen zum OFC gewechselt, sind außergewöhnlich. „Ich bin schon immer von seinen Fähigkeiten überzeugt“, sagt Trainer Oliver Reck, der die Vertragsverlängerung als „wichtiges Signal“ bezeichnet: „Die Fans sehen, dass wir unsere Leistungsträger behalten wollen.“

Darwiche („Das Trainerteam hat mich überzeugt, zu bleiben“) sieht beim OFC gute Perspektiven, „wenn wir erstmal die Klasse gehalten haben.“ Dann, so hofft der 1,78 Meter große Deutsch-Libanese, „können wir eine sehr gute Mannschaft bekommen, die oben mitspielt“. Er will dazu dauerhaft beitragen. In der Hinrunde noch arg verletzungsanfällig, stand er 2017 in allen vier Spielen in der Startformation. „Ich fühle mich endlich fit“, sagt er. „Ich habe erstmals seit sechs Jahren - damals in der Schalker A-Jugend - eine komplette Vorbereitung absolviert“, erzählt er. Eine Ernährungsumstellung („Viel Trinken, wenig Süßes“) haben ebenso geholfen wie Übungen vor jedem Training zur Stärkung der Muskulatur.

Ein gesunder Darwiche könnte im Abstiegskampf zum Trumpf werden. „Für uns ist jedes der neun Spiele ein Endspiel“, sagt er: „Und wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass wir neun Punkte zurückbekommen.“

Geht es nach dem Trainer, kommen am Samstag (14 Uhr) gegen Elversberg die Zähler 30 bis 32 aufs Konto: „Das ist ein ganz großes Kaliber, aber wir treten an, um zu gewinnen“, sagt Reck und setzt auf den Heimvorteil: „Wir wollen die Fans hinter uns bringen.“ Dank der Aktion „Bring your friend to the Bersch“, bei der die 3300 Dauerkartenbesitzer eine weitere Person kostenlos mitbringen dürfen, könnte am Samstag die 6000-Zuschauer-Marke geknackt werden. Laut Geschäftsführer Christopher Fiori wollen 1500 Fans das Angebot nutzen.

Quelle: op-online.de