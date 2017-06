„Die Kickers werden ganz vorne anklopfen“

Offenbach - Mit viel Applaus empfingen über 400 Fans die Mannschaft der Offenbacher Kickers beim Auftakttraining. Während einige OFC-Anhänger bereits jetzt den Aufstieg als klares Ziel formulieren, üben sich andere wegen der schwierigen Vorsaison mit Abstiegskampf bis in die Endphase noch in Demut. Ein Überblick der verschiedenen Einschätzungen. Von Daniel Schmitt

+ Thomas Birkenstock und Daniela Sonnemann. © dani Thomas Birkenstock (51 Jahre, Offenbach) geht seit 1979 zu den Kickers und zählt auch bei Auswärtsspielen regelmäßig zu den treuen Begleitern: „Das Ziel ist ganz klar. Ich erwarte, dass die Mannschaft um den Aufstieg mitspielt. Es gibt keinen Grund, warum sie es nicht machen sollte. Wir haben drei neue, starke Offensivspieler geholt, der Rest der Mannschaft ist gut eingespielt, das Potenzial ist auf jeden Fall mehr als vorhanden. Die Vereinsbosse haben mit den immer noch ziemlich begrenzten finanziellen Mitteln in der Sommerpause bisher gute Arbeit geleistet. Es gibt sicherlich Konkurrenten wie Saarbrücken oder Elversberg, die deutlich mehr Geld zur Verfügung haben und auch ausgeben, aber Geld spielt am Ende eben nicht die entscheidende Rolle im Fußball. Es zählt das Sportliche auf dem Rasen. Die Mannschaft muss mit viel Selbstvertrauen in die Saison gehen. Alle Spieler müssen sich selbst immer wieder sagen, dass sie unbedingt aufsteigen wollen, das setzt zusätzliche Kräfte frei.“ Daniela Sonnemann (21 Jahre, Offenbach) besucht seit 2004 die Spiele der Kickers: „Die Truppe ist super und auch die Fans sind wieder voll da. Das hat sich vor allem in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison gezeigt, als viele Zuschauer zu den Heimspielen gekommen sind und ihre Kickers lautstark zum Klassenerhalt gebrüllt haben. Mit dieser Euphorie im Rücken brauchen wir nur am Anfang einen Lauf, dann wird es eine gute Saison.“

+ Lars Oeftger mit seinem Sohn Jan. © dani Lars Oeftger (50 Jahre, Offenbach) ist schon seit seinem siebten Lebensjahr Fan der Kickers. Ganz in der Familientradition eifert ihm Sohn Jan nach. Oeftger blickt dennoch demütig auf die neue Runde: „Selbst wenn man den Neun-Punkte-Abzug in die Tabelle der vergangenen Saison nicht einrechnet, war der Abstand zur Spitze groß. Entsprechend müsste nun eine deutliche Leistungssteigerung her, um wirklich ganz oben anzugreifen. Das ist sicher möglich, aber nicht einfach. Auf den ersten Blick sehen die Neuzugänge zwar vielversprechend aus, man sollte aber auf dem Boden bleiben und erst einmal vernünftig starten. Als Hauptkonkurrenten sehe ich nicht unbedingt Elversberg oder Mannheim, da dürfte die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg ganz schön auf die Stimmung im Team drücken. Eher ist für mich Steinbach ein Team, das eine gute Rolle spielen wird.“

+ Lukas Völker. © dani Lukas Völker (16 Jahre, Offenbach): „Nach einer solch schwierigen Saison, die wir zum Glück mit dem Klassenerhalt erfolgreich abgeschlossen haben, bin ich jetzt guten Mutes. Ich habe immer hohe Ansprüche an einen Traditionsklub wie Kickers Offenbach. Die Mannschaft muss auf jeden Fall unter den ersten Fünf mitspielen, wenn nicht sogar noch mehr. Das Potenzial ist da. In der Defensive waren wir schon in der vergangenen Saison ziemlich stark und im Angriff haben wir uns durch die Neuzugänge auf jeden Fall verbessert. Dazu sind fast alle wichtigen Spieler geblieben. Klar, es wird mit Konkurrenten wie Saarbrücken, die ich richtig gut einschätze, nicht einfach. Insgesamt bin ich aber positiv gestimmt, dass wir ganz vorne anklopfen.“

+ Kersten Grimm mit seiner Tochter Leah. © dani Kersten Grimm (45 Jahre, Münster) wurde in das Offenbacher Fan-Dasein „hineingeboren“, wie er selbst formuliert. Gleiches gilt nun auch für seine Tochter Leah, die ihn zum Trainingsauftakt begleitete. Grimm sieht den OFC gut aufgestellt: „Rechnet man die abgezogenen neun Punkte drauf, wären die Kickers vergangene Saison Tabellensechster geworden. Nun sollte man im Leben immer das Ziel haben, sich zu verbessern. Das würde bedeuten, dass der OFC oben angreift. Es muss das Ziel sein, irgendwann aus dieser unattraktiven Liga herauszukommen. Saarbrücken, Elversberg und vielleicht auch Mannheim sind natürlich starke Konkurrenten, am Ende müssen die Spieler aber nur auf sich selbst schauen und sich auf die eigenen Stärken besinnen. Wir haben eine eingespielte Mannschaft, was vor allem in der Anfangsphase der Saison ein echter Vorteil sein dürfte.“

+ Klaus Emser mit seiner Tochter Ann-Kathrin. © dani Klaus Emser (61 Jahre, Großkrotzenburg) ist nach eigener Aussage ein „spätberufener“ OFC-Anhänger. Er beobachtete die Stimmung auf dem Bieberer Berg lange Zeit aus der Ferne, ehe er sich vor 20 Jahren vom OFC-Fieber anstecken ließ: „Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das Team eine deutlich bessere Rolle als in der vergangenen Saison spielt. Die Mannschaft hat es sportlich drauf. Von einem Muss kann und sollte man in Sachen Aufstieg aber nicht sprechen. Denn dann wird es keinesfalls funktionieren. Uns Fans ist es vor allem wichtig, dass die Spieler versuchen, jede Begegnung zu gewinnen. Sie sollen kämpfen, volle Leidenschaft zeigen und wenn dabei ab und an auch ein schönes Fußballspiel herausspringt, ist das natürlich umso schöner. Es geht aber in erster Linie darum, dass die Zuschauer stolz darauf sein wollen, dass auf dem Platz eine echte Einheit agiert. Zudem freue ich mich auf Auswärtsspiele beim FSV Frankfurt oder bei der Mainzer Reserve. Diese Partien werden wir zu gefühlten Heimspielen machen.“ Ann-Kathrin Emser (Großkrotzenburg): „Bis auf Bryan Gaul, der ja nach Elversberg gewechselt ist, wurden alle Abgänge in der Sommerpause nicht nur durch gleichwertige, sondern durch bessere Spieler ersetzt. Vor allem im Angriff mit den Zugängen Varol Akgöz, Niklas Hecht-Zirpel und Florian Treske sieht das schon ziemlich gut aus. Wenn die Mannschaft am Anfang einen guten Lauf bekommt, dann ist in dieser Saison alles möglich.“

