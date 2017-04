„OFC hat im Ausland guten Ruf“

Offenbach - Seit Mitte vergangener Woche trainieren israelische Fußball-Talente in Offenbach. Beim internationalen Jugendcamp am Wiener Ring steht aber nicht das Finden von möglichen Spielern im Vordergrund, vielmehr geht es um das Image des OFC. Von Christian Düncher

Dr. Mark Wertheim hat einen Traum. „Ich wünsche mir, dass hier ein internationales Nachwuchsturnier stattfindet“, sagt der 61-Jährige und zeigt auf das Sportgelände am Wiener Ring in Offenbach. Das Turnier ist allerdings nur der letzte Teil eines Drei-Punkte-Plans, quasi die Krönung. Den ersten Teil hat er bereits mit den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der Offenbacher Kickers umgesetzt: ein internationales Jugendcamp am Wiener Ring. „Das ist das erste bei uns und es soll nicht das letzte sein“, betont Michael Dörr, Sportlicher Leiter des NLZ.



Seit Mitte vergangener Woche trainieren israelische Talente der Jahrgänge 2000 bis 2007 in Offenbach. Sie spielen in ihrer Heimat alle in der höchsten Jugendliga und besuchen das von Wertheim gegründete OCO-Gym in Haifa. Benannt ist es nach einer Methode, die der in Offenbach aufgewachsene und international anerkannte Sportwissenschaftler entwickelt hat. „Bei OCO geht es um Koordination. Schnelle Bewegungen und schnelles Denken werden koordiniert, denn jeder nimmt das Geschehen anders auf“, erklärt Wertheim, der unter anderem bereits für den DFB, die UEFA und die FIFA tätig war.

Der Kontakt zum OFC kam über Mark Wertsheims Sohn Neal zustande, der in der von Dörr trainierten U16 der Kickers spielt. Sein Vater schaute sich mehrfach die Übungseinheiten an und war schnell der Meinung, dass diese Art und Weise unbedingt in seiner Heimat vorgestellt werden müsse. Dörr, Inhaber der A-Lizenz, und Wertheim kamen zügig überein. Im Dezember flog der OFC-Coach nach Israel, traf sich unter anderem mit dem Trainer des Damen-Nationalteams, hielt Vorträge und wählte die Talente aus, die nun in Offenbach trainieren. Sie üben noch am Vormittag unter der Leitung von OFC-Trainern, am Nachmittag werden sie den jeweiligen Kickers-Teams ihrer Altersstufe zugeordnet. „Da sind ein paar gute Jungs dabei. Vielleicht kommt der eine oder andere bei Verwandten in der Nähe unter und spielt dann für uns“, sagt Dörr, stellt allerdings klar: „Das ist nicht unser Hauptaugenmerk. Wir wollen hier etwas generieren und auch etwas für das Image der Kickers OFC machen.“ Und natürlich bleibt für den Verein auch finanziell etwas hängen.

„Kickers Offenbach hat im Ausland immer noch einen guten Ruf“, berichtet Wertheim. Im Inland ist das leider nicht immer so, sagt Dörr. Maßnahmen wie das internationale Camp sollen dabei helfen, das zu ändern. Weil der Klub finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, freut sich Dörr, dass auch hier die OFC-Anhänger helfen. So wurde die israelische Gruppe unter anderem in den Fanladen eingeladen. „Die Anhänger unterstützen uns grundsätzlich bei den Camps und im NLZ. Einer steht beispielsweise als Pädagoge zur Verfügung“, erklärt der Trainer und Sportliche Leiter. Das alles sei auch wichtig für die Zertifizierung des NLZ, die im kommenden Jahr ansteht. „Wir werden alles, was wir machen, dokumentieren“, kündigt Dörr an. So soll demnächst am Wiener Ring eine Videoanlage in Betrieb genommen werden.

Zudem liegt inzwischen die Erlaubnis vor, das Fundament für ein bereits vorhandenes Kopfballpendel zu legen. Das könnten 2018 auch die Israelis nutzen, sofern sie wiederkommen. Erst einmal fliegen sie morgen in ihre Heimat. „Wir werden versuchen, dieses Camp zu etablieren“, verspricht Dörr. Unter Umständen kommt dann schon Teil zwei von Wertheims Drei-Punkte-Plan zum Tragen: die Ausbildung israelischer Trainer in Offenbach.

