OFC-Boss Spahn geht zur FIFA

Offenbach J An interessanten Aufgaben hat es Helmut Spahn noch nie gemangelt. Und damit ist nicht sein Ehrenamt als Präsident der Offenbacher Kickers gemeint. Der berufliche Lebenslauf des 56-Jährigen ist gespickt mit klangvollen Stationen. Bald kommt eine weitere hinzu.

Spahn wird zum 2. Mai Sicherheitschef des Fußball-Weltverbandes FIFA. Er verfügt auf diesem Gebiet über reichhaltige Erfahrung.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt Spahn. „Für mich schließt sich damit ein Kreis. Erst war ich Sicherheitschef der WM 2006 und beim Deutschen Fußball-Bund, dann in Katar und nun die FIFA. In meinen letzten beruflichen Jahren die WM und andere Großereignisse zu begleiten, wird sicherlich spannend.“ In Katar, das die WM 2022 ausrichten wird, war er bis September Generalsekretär des International Centre for Sport Security, gab die Aufgabe aber ab und fungiert seitdem als Senior Advisor von seinem Wohnort Seligenstadt aus. Bei der FIFA folgt er auf Ralf Mutschke, der den Verband Ende 2016 verlassen hatte.

„Der Posten bei der FIFA hat keine Auswirkungen auf das Amt beim OFC“, stellt Spahn klar. „Wir müssen lediglich die Terminplanung etwas optimieren.“ Denn der Kickers-Boss wird sich in Zukunft vermehrt in Zürich aufhalten. Im Vergleich zu Katar sei das entfernungsmäßig aber immer noch eine deutliche Verbesserung, sagt Spahn. Auch mittel- bis langfristig sieht er keine Probleme, würde sich beim OFC im November erneut zur Wahl stellen: „Das ist Stand heute der Plan, es sei denn, die Mitglieder wünschen das nicht.“ J cd

