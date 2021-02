OFC: Endspielteilnehmer Schultheis wird 85

Mit Kickers Offenbach stand Alfred „Freddy“ Schultheis 1959 im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Heute wird der ehemalige Verteidiger 85 Jahre alt. Den OFC verfolgt er immer noch mit großem Interesse und leidet darunter, dass er corona-bedingt bei den Spielen nicht im Stadion sein kann.

Offenbach – Er macht mit Ehefrau Renate jeden Tag lange Spaziergänge, hält sich auf dem Heimtrainer und mit Gymnastikübungen fit. „Man muss doch versuchen, das Beste aus dieser Pandemie-Situation zu machen“, sagt Alfred „Freddy“ Schultheis, der am heutigen Donnerstag 85 Jahre alt wird.

Der ehemalige Verteidiger, der zwischen 1956 und 1963 insgesamt 172 Punktspiele für die Kickers in der damaligen Oberliga Süd absolviert hat, gibt aber zu, dass ihm vor allem die regelmäßigen Besuche der OFC-Heimspiele auf dem Bieberer Berg fehlen. „Ich habe unsere Mannschaft in dieser Saison noch kein einziges Mal gesehen. Das schmerzt mich sehr. Ich glaube nicht, dass sie in dieser merkwürdigen Saison ohne Zuschauer ganz oben landen und den Sprung in die 3. Liga schaffen wird. Aber nächste Saison, da bin ich mir sicher, greifen wir voll an in der Regionalliga Südwest. Und da will ich - vorausgesetzt die Gesundheit lässt es zu – wieder bei jedem Spiel auf der Tribüne sitzen. Ich habe jetzt genug Partien in unserem Stadion wegen dieser blöden Pandemie verpasst“, sagt Schultheis.

Er freut sich aber, dass Maik Vetter unter dem neuen Trainer Sreto Ristic als rechter Verteidiger zurück zu alter Stärke findet, wie unsere Zeitung gerade erst am Montag nach dem 3:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach berichtet hatte. „Maik Vetter ist doch unser bester Mann, kampfstark, dynamisch, zu uns hier nach Offenbach passend“, sagt Schultheis über den 29-Jährigen, der bereits seit 2014 für die Kickers spielt und noch bis Juni beim Viertligisten unter Vertrag steht.

Alfred Schultheis hat als Aktiver die besseren Zeiten der Kickers erlebt, damals waren sie mit Vereinen wie dem FC Bayern, dem TSV 1860 München, dem VfB Stuttgart, dem 1. FC Nürnberg, der Spvgg. Fürth oder dem Karlsruher SC auf Augenhöhe. Höhepunkt für Schultheis war das Finale um die Deutsche Meisterschaft 1959 im Berliner Olympiastadion gegen die Frankfurter Eintracht (3:5). Der damalige Bundestrainer Sepp Herberger hatte ihn als süddeutschen Auswahlspieler zwar im Blick, entschied sich aber stets für den damaligen Kölner und späteren Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger.

OFC-Trainer Paul Oßwald hatte Schultheis 1955 von der SG Nieder-Roden zum Bieberer Berg gelockt. Nach dem Karriereende blieb er dem Club dann noch einige Zeit als Jugendtrainer erhalten. Schultheis, seit Mai 1963 mit seiner Renate verheiratet („Die Hochzeit war samstags, sonntags habe ich mit dem OFC dann ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart erkämpft“), wohnt in Stadionnähe, ist Vater zweier Töchter (Anja und Josefa) und fünffacher Großvater.

Dank der organisatorischen Hilfe seiner Töchter hat er bereits beide Impfungen gegen das Coronavirus in Frankfurt hinter sich gebracht und freut sich heute auf ein kurzes Familientreffen mit entsprechendem Abstand auf der heimischen Terrasse in Bieber. (Von Holger Appel)