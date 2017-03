OFC erstattet Anzeige gegen Waldhof Mannheim

Offenbach - Die Rückkehr zur Normalität nach den Vorkommnissen nach dem Derby bei Waldhof Mannheim fällt schwer. Nach der medialen Eskalation herrscht zwischen beiden Klubs Funkstille. OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori kündigte eine Anzeige bei der Fußball-Regionalliga Südwest an. Von Jörg Moll

Am heutigen Mittwoch werden sich OFC-Präsident Helmut Spahn und Geschäftsführer Christopher Fiori nochmals zusammensetzen, um die Anzeige an die Fußball-Regionalliga Südwest zu formulieren. Die Vorkommnisse nach dem Abpfiff, bei der die verletzten Offenbacher Spieler Daniel Endres, Maik Vetter und Robin Scheu sowie Offenbacher Delegationsmitglieder in Auseinandersetzungen mit Waldhof-Fans verwickelt waren, wollen die Kickers-Verantwortlichen nicht unkommentiert lassen. Zumal Fiori das Vorgehen des Geschäftsführerkollegen Markus Kompp vom SV Waldhof noch immer irritiert. „Er hat mir das Videomaterial geschickt, daraufhin gab es ein Gespräch, in dem ich ihm sagte, dass darauf nicht zu sehen ist, wie die Eskalation begann.“

Wenig später veröffentlichte Kompp eine Mitteilung mit deutlich anderer Beurteilung der Szenen als noch am Sonntag. „Wir wollen keinen Kleinkrieg“, betonte Fiori. „Aber wir können die Opfer nicht zu Tätern machen“, begründete er die Anzeige beim Sportgericht der Regionalliga Südwest. Zumal Maik Vetter nach den Auseinandersetzungen einen Arzt konsultieren musste und auch eine ehemalige OFC-Mitarbeiterin geschlagen und in der Folge am Bein verletzt wurde. Sie erwägt ebenfalls eine Anzeige. „Wenn die Sicherheit einer Gästedelegation auf der Haupttribüne nicht gewährleistet ist, dann gab es organisatorische Mängel“, erklärte Fiori.

Das Sportgericht wird erst nach Eingang einer Anzeige aktiv werden, erklärte ein Ligasprecher. Dabei würden eventuell ermittelte Vergehen von Vetter, Endres oder Scheu wie bei Spielern auf dem Feld mit Geldstrafen oder Sperren sanktioniert.

Der SV Waldhof Mannheim hat seinerseits die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen, das im Extremfall auch Stadionverbote beinhaltet. Theoretisch könnte das auch gegen Spieler geltend gemacht werden. Das wäre ein Novum, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Die Regelung sieht vor, dass die Polizeibehörden entsprechende Empfehlungen an die Vereine weitergeben. Der Klub muss einen Stadionverbotsbeauftragten beim Deutschen Fußball-Bund und der Regionalliga benennen. Die Offenbacher Kickers haben für diese Funktion Ex-Geschäftsführer Remo Kutz angegeben. Nach einer Anhörung der Personen und entsprechender Begründung sind Stadionverbote möglich. Diese können je nach Vergehen bundesweit ausgedehnt werden. Die maximale Dauer beträgt 36 Monate. Im Gegensatz dazu werden Betretungsverbote - wie in Mannheim gegen eine Reihe von OFC-Fans - von der Kommune ausgesprochen. Sie gelten nur für die jeweilige Partie.

Letzte Spieltermine in dieser Saison

Die drei ausstehenden Spieltermine des OFC in dieser Saison sind endgültig festgelegt. Die Kickers treten am Ostersamstag (15. April, 14 Uhr) beim TSV Steinbach an. Am Sonntag (23. April, 14 Uhr) kommt Hessen Kassel nach Offenbach. Die Partie gegen TuS Koblenz findet am Freitag, 5. Mai (19.30 Uhr) statt.

