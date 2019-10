Ex-Offenbacher Modica freut sich auf sein „Heimspiel“

Er kommt zwar als Gegner, hat aber quasi ein Heimspiel auf dem Bieberer Berg. Giuliano Modica wuchs in der Nähe des Stadions heran, spielte lange bei den Offenbacher Kickers.

Offenbach – Am Samstag (14 Uhr) wird der inzwischen für den FSV Mainz 05 II aktive Innenverteidiger erstmals an der alten Wirkungsstätte auflaufen, ohne dabei das OFC-Trikot zu tragen.

„Es ist ein tolles Gefühl, da ich ganz genau weiß, was uns erwarten wird. Zu meiner Zeit hat uns die Atmosphäre immer angetrieben. Ich freue mich, dass unsere jungen Spieler das dort erleben werden“, sagt der 28-Jährige. „Die Freude ist wirklich groß, da ich dem Verein für vieles dankbar bin.“

Aber auch der Stadt fühlt er sich immer noch verbunden. „Offenbach hat meiner Mutter und mir eine zweite Chance ermöglicht. Wir konnten uns hier ein neues Leben aufbauen. Umso schöner, dass ich es damals mit den Kickers in den Profibereich geschafft habe“, sagt Modica, der im argentinischen Córdoba geboren wurde, dort in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, ehe er im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland kam. In Offenbach spielte er zunächst für die SG Rosenhöhe (Jugend), später für den OFC (Jugend, zweite Mannschaft), zu dem er 2013 nach den Stationen 1.FC Kaiserslautern II und Eintracht Frankfurt II zurückkehrte.

2015 wurde er mit den Kickers Meister der Regionalliga Südwest, scheiterte aber in den Aufstiegsspielen am 1.FC Magdeburg. „Wir hätten es schaffen müssen. Ich bin mir sicher, dass wir mit der damaligen Mannschaft eine wichtige Rolle in der 3. Liga gespielt hätten“, meint der 1,84 Meter große Innenverteidiger. Dass der OFC immer noch viertklassig ist, findet er „wirklich sehr schade, da die Kickers mindestens in die 3. Liga gehören. Durch die damalige Aufstiegsregelung wurde es vielen Vereinen erschwert. Ich hoffe aber, dass sie es durch die neue Regelung in den kommenden Jahren schaffen werden.“

Für Modica ging es – ebenso wie für einige andere Spieler aus dem damaligen Meisterteam – dennoch aufwärts. Der Familienvater (verheiratet, zwei Kinder) kam in der Folgezeit auf 23 Zweit- und 45 Drittliga-Einsätze. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Dynamo Dresden. Beim 1.FC Kaiserslautern und dem SV Wehen Wiesbaden wurde er hingegen auch verletzungsbedingt nicht glücklich.

„Ich habe aus dieser Zeit viel gelernt. Ich weiß, dass ich zu einigem in der Lage bin, brauche aber eine Art, Fußball zu spielen, die zu mir passt – und die habe ich in Mainz wiedergefunden“, betont Modica, der bei der Reserve der 05er einer von drei erfahrenen Spielern ist. Mit Dominik Peitz (35) und Simon Brandstetter (29) bilde er „ein Gerüst, an dem sich die jungen Spieler orientieren können. Wir haben tolle Charaktere im Team und ergänzen uns super.“ Das spiegelt sich auch in der Tabelle wieder. Mainz, das aus den letzten vier Spielen zehn Zähler holte, ist Siebter – auch dank der viertbesten Defensive (13 Gegentore). Dennoch stellt Modica klar: „Der OFC ist Favorit. Wir haben aber ein talentiertes Team, das Paroli bieten wird.“

Aus der Zeit bei den Kickers kennt er nur noch Mittelfeldspieler Maik Vetter und Torwarttrainer Rene Keffel. Aber er verfolgt das Geschehen genau: „Die Infos bekomme ich über die Offenbach-Post oder andere Medien.“

VON CHRISTIAN DÜNCHER

Quelle: op-online.de