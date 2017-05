OFC freut sich auf ersten Matchball

2008 hatte der OFC schon mal die Chance, am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim den Klassenerhalt klar zu machen – damals in der 2. Liga und gegen die erste Mannschaft. Anestis Agritis (links) und Thomas Wörle (rechts, gegen Zsolt Löw) holten aber vor 14256 Zuschauern nur ein 1:1 und stiegen am Ende ab.

Offenbach - Vorzeitig den Klassenerhalt feiern oder bis zum Schluss zittern? Kickers Offenbach hat am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II die Chance, den Verbleib in der Regionalliga Südwest perfekt zu machen. Diese Konstellation weckt Erinnerungen. Von Christian Düncher

Es ist der erste von zwei Matchbällen für die Offenbacher Kickers. Und es steht einiges auf dem Spiel. Der erstmalige Abstieg in die Fünftklassigkeit soll vermieden werden. Eine Drucksituation? Nicht für Oliver Reck. „Es kann doch nichts Schöneres geben, als die Chance, das Saisonziel einen Spieltag vor Schluss zu erreichen – und dann auch noch vor den eigenen Fans. Wir freuen uns“, betonte der OFC-Trainer mit Blick auf das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II.

Ein Sieg und die Kickers wären gerettet. Ein Unentschieden reicht, wenn die Stuttgarter Kickers (gegen Trier) oder der FC Homburg (gegen Pirmasens) nicht gewinnen. Andernfalls würde die Entscheidung am letzten Spieltag fallen, wenn der OFC beim bereits geretteten VfB Stuttgart II gastiert.

Die Konstellation weckt Erinnerungen an die Zweitligasaison 2007/08. Auch damals hätte der OFC am vorletzten Spieltag mit einem Heimsieg alles klar machen können. Auch damals hieß der Gegner Hoffenheim, aber es war die erste Mannschaft – mit Trainer Ralf Rangnick. Gegen den späteren Erstliga-Aufsteiger reichte es nur zu einem 1:1. Der Rest ist bekannt: Ein Remis am letzten Spieltag in Osnabrück hätte genügt, um die Klasse zu halten. Doch der OFC ging mit 0:3 unter und stieg ab.

Diesmal wollen die Kickers vorzeitig alles klar machen. „Am Samstag steht für uns das wichtigste Spiel der Saison an“, weiß Stürmer Konstantinos Neofytos und appellierte an die Zuschauer. „Wir brauchen die Unterstützung der Fans. Mit ihnen können wir 60, 70 Prozent mehr leisten. Wir werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen.“

Reck äußerte sich ähnlich. „Es geht auch darum, die Zuschauer mitzunehmen. Sie waren zuletzt unser großer Faustpfand. Toll, was hier in den vergangenen Spielen los war“, schwärmte der Trainer. Der 52-Jährige ist davon überzeugt, dass mit der Unterstützung der Fans auch der Tabellenvierte bezwungen werden kann: „Hoffenheim gehört seit Jahren zu den besten Mannschaften der Liga, hat gut ausgebildete Spieler. Aber es wird wieder darauf ankommen, was wir tun. Wir müssen den Gegner beschäftigen.“

Der Einsatz von Maik Vetter (Sehnenreizung) und Kristian Maslanka (Rückstand nach Bänderverletzung) entscheidet sich kurzfristig. Im Tor hat der Trainer die Wahl zwischen der etatmäßigen Nummer drei Levent Vanli, der zuletzt überzeugte, und dem nach einem Bänderriss wieder einsatzbereiten Alexander Sebald. „Das ist eine wichtige Entscheidung. Ich werde im Training genau hinschauen“, sagte Reck und betonte zudem: „Es wird in jedem Fall eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die alles gibt.“

Neofytos bewarb sich zuletzt für die Startelf, indem er als Einwechselspieler gegen Koblenz per Hacke die Szene einleitete, die zum 2:0 führte. „Er ist seit einen Jahr hier. Wie er sich entwickelt hat, zeigt, wie wichtig es war, ihm Zeit zu geben“, lobte Reck den Griechen, der inzwischen auch sehr gut Deutsch spricht. „Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten“, so der Trainer. Auch kommende Saison? „Wir sind mit allen Spielern, deren Vertrag endet, in Gesprächen. Die Jungs sind Profis, kennen das.“ Weiter zusammenarbeiten wird man mit Ausrüster Nike. Die neuen Trikots werden heute präsentiert und am Samstag erstmals im Spiel getragen.

Quelle: op-online.de