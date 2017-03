OFC-Führung ist immer eine Punktgarantie

Maik Vetter (links) absolvierte am 18. Februar in Nöttingen sein bislang letztes Spiel für Kickers Offenbach. Nach einer Verletzungspause steht er heute erstmals wieder im Kader. (c)Foto: Hübner

Offenbach - „Wenn ich an Spiele am Betzenberg in Kaiserslautern denke, waren immer 30 000 oder 40 000 Zuschauer da“, sagt Oliver Reck. Von Jörg Moll

Der Trainer der Offenbacher Kickers hat in 471 Bundesligaspielen für den OFC, Werder Bremen und Schalke 04 einige Male die besondere Atmosphäre beim Pfälzer Traditionsklub erlebt. Heute Abend (19 Uhr) wird es wieder eine besondere sein, allerdings eher gespenstischer Art, wenn sich in der fast 50 000 Zuschauer fassenden Fritz-Walter-Arena nur 400 oder 500 Zuschauer einfinden werden, um das Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft des FCK gegen die Offenbacher Kickers zu verfolgen. „Das ist natürlich ungewöhnlich, aber für uns ist das ja nichts Neues“, sagt Reck.

Das gilt auch für den Umstand, dass Gegner von zweiten Mannschaften nie genau wissen, wer letztlich aufläuft. „Wir müssen damit rechnen, dass Profis von oben eingesetzt werden“, sagt Reck: „Wir können uns auch den einen oder anderen Namen vorstellen.“ U20-Nationalspieler Maximilian Dittgen (zuvor SG Sonnenhof Großaspach) ist so ein Kandidat, Mittelfeldspieler Marlon Frey (von Bayer Leverkusen gekommen) oder aber die jungen Mittelstürmer Erik Wekesser oder Sebastian Jacob sind ebenfalls denkbar. „Darauf müssen wir uns einstellen. Aber das hat wenig mit unserem Spiel zu tun“, betont Reck.

Der 52-Jährige konzentriert sich lieber auf das Spiel seiner Mannschaft, in der Maik Vetter wieder normal mittrainiert. Auch mit einer Rückkehr von Torwart Daniel Endres (nach Meniskus-Operation) und Angreifer Robin Scheu (Armbruch) rechnet Reck noch im Saisonendspurt. Wann das soweit sein wird, ließ er offen.

Heute Abend spielen sie noch keine Rolle. „Wir müssen kompakt stehen und gut organisiert sein“, fordert Reck. Dass der OFC vier Tage nach dem 0:0 gegen die SV Elversberg wieder antreten muss, bereitet ihm keine Sorge: „Wir haben das Training gesteuert, ich mache mir kräftemäßig keine Gedanken.“

Stattdessen hat Reck einen ganz besonderen Wunsch: „Es würde uns sicherlich helfen, wenn wir mal in Führung gehen.“ Das ist absolut nachvollziehbar. In dieser Saison lag der OFC auswärts fünfmal vorne - und verlor nie. In Worms (2:2 nach 2:0), Saarbrücken, Hoffenheim (jeweils 1:1 nach 1:0) sowie bei den Stuttgarter Kickers (1:0) und Nöttingen (3:1 nach 1:0) punkteten die Kickers nach Führung. Wehe aber, wenn der OFC in Rückstand gerät auf fremden Plätzen. Achtmal gelang es nicht, nach einem Rückstand noch eine Wende herbeizuführen.

Quelle: op-online.de