OFC gegen Kassel: Ein Duell mit Strahlkraft

OFC-Flügelstürmer Serkan Firat (rechts, im Hinspiel in Kassel) präsentiert sich aktuell in guter Verfassung, traf in den vergangenen zwei Spielen zweimal. Insgesamt stehen für den 22-Jährigen diese Saison bereits neun Tore in der Regionalliga zu Buche.

Offenbach - Kickers Offenbach empfängt im KSV Hessen Kassel eines der Überraschungsteams dieser Saison. Beide haben seit dem Jahreswechsel 14 Punkte geholt, der OFC benötigte dazu aber zwei Spiele weniger und hat zudem seit 386 Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Von Christian Düncher

Alles ist angerichtet für ein interessantes Duell im Sparda-Bank-Hessen-Stadion: Die Offenbacher Kickers, die seit vier Spielen nicht mehr verloren und in dieser Phase auch keinen Gegentreffer kassiert haben, empfangen am Sonntag (14 Uhr) die „Überraschungsmannschaft“ der Regionalliga Südwest. Als solche hat jedenfalls OFC-Trainer Oliver Reck den KSV Hessen Kassel bezeichnet. Aufgrund des Sparkurses und des Umbruchs im Kader hätten die Nordhessen „nur wenige auf der Rechnung“ gehabt, so Reck. Doch Kassel (7.) hat sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und „gegen viele gute Mannschaften gepunktet“, weiß der Kickers-Coach.

Unter anderem gewann der KSV das Hinspiel gegen Offenbach mit 1:0 – durch einen Treffer in der Nachspielzeit. „Das ist eine Mentalitätsmannschaft“, sagt Reck. „Für uns geht es trotzdem nur darum, was wir machen.“ Die Kickers benötigen schließlich immer noch Punkte, um die Liga zu halten. „Obwohl unsere Ausgangsposition viel besser geworden ist, wäre es der falsche Weg, sich nun auszuruhen. Unser Ziel muss sein, zu Hause zu punkten. Wir haben in dieser Saison erst ein Heimspiel verloren. Das sagt alles.“

Reck lobte erneut die Fans: „Sie haben uns zuletzt super unterstützt.“ Insbesondere zu Hause. Mit einem Schnitt von 5306 Zuschauern ist der OFC die klare Nummer eins der Regionalliga Südwest. Zuletzt ging die Kurve immer steiler nach oben – auch wegen Freikartenaktionen. 5501 kamen gegen die Stuttgarter Kickers, 6 071 gegen Elversberg, 7 721 gegen Homburg. Und nun gegen Hessen Kassel? „Lasst uns die 8000 knacken“, fordert OFC-Präsident Helmut Spahn. Reck hätte sicherlich nichts dagegen, formuliert es aber etwas zurückhaltender. „Ich träume nicht, sondern versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Zuschauer reagiert auf das, was er sieht. Und er sieht eine junge, dynamische Truppe, die unbedingt will.“

Tobias Cramer hat großen Respekt vor dem OFC. „Was die Mannschaft und das Trainergespann angesichts der Wirren um den Punktabzug geleistet haben, ist enorm“, sagt Kassels Trainer. Gleichwohl will er mit seinem Team den Wunsch, den die KSV-Anhänger direkt nach der 1:2-Heimpleite gegen die TuS Koblenz geäußert hatten („Wir wollen den Derbysieg“) erfüllen. An der nötigen Einstellung werde es sicher nicht hapern. „Das ist nicht schwer bei diesem Gegner, die Jungs zu motivieren. Auf dem Bieberer Berg ist es immer etwas Besonderes. Das ist ein Spiel mit Strahlkraft“, sagt Cramer. Reck betrachtet die Partie nüchterner. „Wir haben noch nichts erreicht“, betont der Kickers-Trainer. Man habe daher unter der Woche „garantiert nicht locker“ trainiert. Im Gegenteil: „Die Mannschaft weiß, worauf es ankommt, und dass sie in jedem Spiel an ihre Grenzen gehen muss.“

