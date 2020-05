Kickers bei den Geistertickets vor 8 000er-Marke

Auch wenn inzwischen so gut wie klar ist, dass die unterbrochene Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest nicht fortgesetzt wird, geht der Geisterspielticket-Verkauf bei den Offenbacher Kickers weiter.

Offenbach – Der OFC steht unmittelbar davor, die Marke von 8 000 Karten zu knacken. Andreas Mohr, der Kaufmännische Leiter des OFC, nennt das „phänomenal“. Diese Sondererlöse helfen dabei, in finanzieller Hinsicht ein „vernünftiges Fundament“ für kommende Saison zu legen, betont Mohr. Die Personalplanung ist laut Geschäftsführer Thomas Sobotzik bereits sehr weit fortgeschritten. So stehen neben Marco Fritscher (1. FC Schweinfurt) offenbar weitere Zugänge fest. Auch bei den Spielern, mit denen man verlängern will, geht es voran. So soll Moritz Reinhard laut Onlineportal „Torgranate Osthessen“ bald für zwei Jahre unterschreiben.

Quelle: op-online.de