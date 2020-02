OFC zieht ins Finale des Benefizturniers in Kahl ein

Im Benefizturnier bei Viktoria Kahl siegt der OFC gegen Viktoria Aschaffenburg. Damit spielt der OFC am Sonntag im Finale.

Die Kickers Offenbach gewinnen gegen Viktoria Aschaffenburg

gewinnen gegen Viktoria Aschaffenburg Führung erst in der Halbzeit

OFC im Finale des Benefizturniers

Offenbach/Kahl am Main – Die Kickers Offenbach bestritten am Samstag (08.02.20) das Eröffnungsspiel des Benefizturniers von Viktoria Kahl, wie der OFC in einer Presseerklärung mitteilt.

Anlass für das Benefizturnier sind Tornadoschäden aus dem Sommers 2019. Nach dem Sturm entstand dem Bayernligisten Viktoria Kahl ein Schaden von rund 130.000 Euro. Der Turniererlös geht an den Verein Viktoria Kahl. An dem Benefizturnier nimmt auch noch Bayern Alzenau und Hessenligist Dreieich teil.

OFC gegen Viktoria Aschaffenburg

Durch Treffer von Hoppe, Dierßen und Reinhard gewann der OFC 3:1 gegen Viktoria Aschaffenburg.

Kickers Offenbach: OFC gewinnt gegen Aschaffenburg

Die beiden Regionalligisten boten ein kämpferisches und faires Spiel. In der 37. Spielminute erzielte Michel Harrer nach einem Abpraller den Führungstreffer der Unterfranken. Zwei Minuten nach der Halbzeitpause gelang Pelle Hoppe wiederum nach einem Abpraller der Ausgleich.

Kickers Offenbach: OFC-Führung erst in der zweiten Halbzeit

Durch einen Treffer von Tim Dierßen in der 71. Minute ging der OFC dann in Führung. Das Tor zum Endstand erzielte der eingewechselte Reinhard drei Minuten vor Spielende nach einer Flanke von Lemmer per Kopf.

OFC: Am Sonntag steigt das Finale in Kahl am Main

Die Turnierspiele dürften von Trainer Angelo Barletta vor allem als Generalprobe für den Ligaauftakt genutzt werden. Mit diesem Sieg zieht der OFC ins Finale des Benefizturniers ein. Dieses findet am Sonntag (09. Februar 2020) um 16 Uhr auf der Sportanlage von Viktoria Kahl gegen den Sieger der Gruppe B statt.

vb

Die Mannschaftsaufstellung der Kickers Offenbach:

Dominik Draband (46. Mario Seidel), Tim Dierßen (79. Luigi Campagna), Sebastian Zieleniecki, Richard Weil (79. Luka Garic), Maik Vetter, Serkan Firat (79. Jakob Lemmer), Nejmeddin Daghfous, Pelle Hoppe (79. Moritz Reinhard), Marco Schikora, Lucas Albrecht, Moritz Hartmann (46. Niklas Hecht-Zirpel)

Die Tore schossen:

1:0 Harrer (34.)

1:1 Hoppe (47.)

1:2 Dierßen (71.)

1:3 Reinhard (87.)

Quelle: op-online.de