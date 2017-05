OFC macht Haken hinter Punktabzug

Offenbach - Die Offenbacher Kickers werden aller Voraussicht nach darauf verzichten, weiter gegen den Neun-Punkte-Abzug vorzugehen. Der Klassenerhalt hat für ein Umdenken gesorgt, obwohl man sich beim OFC weiterhin im Recht sieht. Von Christian Düncher

Helmut Spahn hat aufgegeben. „Es geht nicht um meine Aussage, sondern darum, was das Beste für Kickers Offenbach ist“, betonte der OFC-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende mit Blick auf den Kampf gegen den Neun-Punkte-Abzug. Er wird den Gremien vorschlagen, in dieser Angelegenheit auf den Gang vor ein ordentliches Gericht zu verzichten.

Ende März klang das noch anders: Nachdem das Ständige Schiedsgericht der Regionalliga die Klage des OFC gegen den Punktabzug abgewiesen hatte, hatte Spahn angekündigt, gegebenenfalls weiter juristisch vorzugehen, sofern die schriftliche Urteilsbegründung Fehler aufweise. Doch wie für dieses Verfahren typisch, kam es zu einer Verzögerung. Aus zwei Wochen wurden fast zwei Monate, erst dann traf das Schreiben bei den Kickers ein – circa eine Stunde vor dem letzten Heimspiel, in dem der OFC den Klassenerhalt perfekt machte.

Spahn will die äußeren Umstände nicht kommentieren, aber den Inhalt. „Die Begründung enthält keine Begründung, sie beschreibt bloß das Urteil. Unser Anwalt sagt, das sei nicht okay“, so der OFC-Präsident. „Außerdem ist das Urteil nicht unterschrieben und damit formal ungültig.“ Die Kickers hätten also einige Gründe, um juristisch weiter vorzugehen. „Zumal ich weiterhin zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass wir im Recht sind.“

Recht haben und Recht bekommen – das sind aber bekanntlich zwei Paar Schuhe. „Als wir im Oktober geklagt haben, gingen wir davon aus, dass es vor Weihnachten ein Urteil geben würde und wir zeitlich noch alle Möglichkeiten hätten, unter Umständen weiter aktiv zu werden.“ Aber so kam es nicht. Inzwischen ist die Saison vorbei und die Kickers sind trotz des Punktabzugs gerettet. „Die neun Punkte bringen uns nun wenig, die könnten wir uns nur an die Wand hängen“, meint Spahn. „Auch wenn es wehtut, ist es im Sinne des OFC besser, einen Schlussstrich zu ziehen, zumal es immer noch ein Restrisiko gibt.“ Auch in finanzieller Hinsicht.

Bilder: OFC unterliegt beim VfB Stuttgart II Zur Fotostrecke

Ohnehin kritisiert der Kickers-Boss die hohen Kosten des Verfahrens. 60.000 Euro musste der OFC bislang dafür aufbringen. „Die Verantwortlichen reden ja immer von einer Amateurliga. Aber wenn die Bitte, die Statuten überprüfen zu lassen, einen Verein so viel Geld kostet, ist das nicht amateur-like.“

In sportlicher Hinsicht geht der Blick längt in Richtung Saison 2017/18. Die Kaderplanung ist in vollem Gang. Benjamin Kirchhoff hat ein verbessertes Angebot erhalten, wird wohl kommende Woche verlängern. Mit U19-Torwart Bilal Zabadne ist man sich ebenfalls so gut wie einig. Bei der Suche nach Stürmern hatten zuletzt bekannte Namen wie Kai Hesse und Muhamed Alawie die Runde gemacht. Doch das ist Wunschdenken, obwohl beide mit ihren Teams aus der Regionalliga Südwest abgestiegen sind. Der Ex-Offenbacher Hesse bleibt beim FC Homburg. Alawie, vergangene Saison mit Saarbrückens Patrick Schmidt (je 22 Treffer) bester Torschütze, steht in Trier weiterhin unter Vertrag, wie Fiori betont: „Wir haben uns natürlich mal mit ihm beschäftigt.“

Die Verantwortlichen sehen sich eher in unteren Klassen um, hoffen auf Treffer wie bei Serkan Firat, der aus der Hessenliga kam und auf Anhieb Leistungsträger wurde. Nach Informationen unserer Zeitung interessieren sich die Kickers für den ehemaligen OFC-Jugendspieler Varol Akgöz, der mit RW Frankfurt um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest spielt. Robin Scheu, dessen Abgang bereits länger feststand, wechselt derweil zu Drittligist Fortuna Köln. Er unterschrieb für ein Jahr plus Option für eine weitere Saison.

Quelle: op-online.de