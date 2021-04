Kickers Offenbach: Mehr Stabilität, wenig Gefahr

Fußball

+ © hübner Luft nach oben: Florent Bojaj (Mitte) traf diese Saison sechsmal für den OFC, Marcell Sobotta (links) dreimal, Denis Huseinbasic zweimal. © hübner

Unter Trainer Sreto Ristic steht der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach noch stabiler da. In der Offensive gibt es aber Probleme.

Offenbach – Die Antwort war ebenso knapp wie eindeutig. „Nein“, sagte Thomas Sobotzik, Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, als er gefragt wurde, ob man sich auf der Bank während des Spiel beim TSV Schott Mainz (4:2) damit beschäftigt habe, wie sich Tabellenführer SC Freiburg II bei Bayern Alzenau schlägt.

Der OFC schaut in diesen Tagen also tatsächlich nur auf sich, was angesichts der Situation an der Spitze des Klassements verständlich ist. Die Kickers dürfen sich bei neun ausstehenden Spielen sowie acht Zählern Rückstand keinen Ausrutscher mehr erlauben. Zumal die klar bessere Tordifferenz (+44 zu +32) für Freiburg quasi ein zusätzlicher Punkt ist. Und die Hoffnung darauf, am Grünen Tisch das 0:0 gegen den FSV Frankfurt noch in einen Sieg umwandeln zu können (wir berichteten), sind offenbar gering. Informationen unserer Zeitung zufolge wurde der erste Protest der Kickers abgewiesen. Über den Einspruch hat das Sportgericht noch nicht entschieden.

Kickers Offenbach: Sechs Punkte Rückstand, eine Siegesserie muss her

Aber auch bei sechs Punkten Rückstand dürfte der OFC lediglich eine Chance haben, wenn er alle noch ausstehenden Spiele gewinnt. Eine Siegesserie muss also her. Und für die wird Trainer Sreto Ristic wohl von seiner bisherigen Linie abweichen müssen, in der Sicherheit und Ballbesitz zwei entscheidende Faktoren sind.

Man habe in der jüngsten Partie beim TSV Schott Mainz „strukturiert“ gespielt, sagte Sobotzik. Risic sprach davon, dass sein Team, die Begegnung „kontrolliert“ habe. Unter Struktur und Kontrolle leidet beim OFC aber teilweise das Offensivspiel. So auch bei der Partie in Mainz, als bis zur Pause vorne wenig gelang, obwohl der Trainer eine personelle (Davud Tuma für Marcell Sobotta) sowie eine taktische Änderung vorgenommen hatte. Florent Bojaj rückte in die Spitze und Mathias Fetsch dafür eine Position nach hinten - wie vor zwei Wochen in Gießen. Er wollte „in der Mitte einen Spieler haben, der das Team verbal unterstützt“, erklärte der Coach. Und Bojaj sei in der Lage, den Gegner vorne mit Tempo anzulaufen. Außerdem wurde immer wieder versucht, mit Diagonalpässen Eins-gegen-eins- oder Überzahlsituationen zu schaffen. Der Ertrag war aber überschaubar. „Im Strafraum hat die Gefährlichkeit gefehlt“, so Sobotzik. Das änderte sich erst nach der Pause, als sich zur Dominanz auch Genauigkeit und Effektivität gesellten.

Die Eigengewächse können die Kickers Offenbach nicht immer retten

4:2 stand es am Ende. Dennoch tat sich der OFC selbst gegen die mit 79 Gegentoren schwächste Defensive der Liga lange schwer. Unter Ristic stehen die Kickers etwas tiefer als unter Vorgänger Angelo Barletta, was dazu führte, dass sich die Stabilität erhöht hat. Aber die Wege sind dadurch auch etwas länger geworden. Seit dem Ausfall von Charles Laprevotte und Lucas Albrecht agiert der ursprünglich als Spielmacher geholte Tunay Deniz zudem oft weit in der eigenen Hälfte, kommt somit seltener dazu, die Mitspieler in Szene zu setzen oder selbst den Abschluss zu suchen. In Mainz wurde das durch Denis Huseinbasic (ein Tor, zwei Vorlagen) und Jakob Lemmer (zwei Tore) kompensiert, die beide je einmal aus der Distanz trafen.

So eine Leistung kann man von den jungen Eigengewächsen aber nicht jede Woche erwarten. Zudem wird sich an der Personalsituation im defensiven Mittelfeld nichts ändern, da neben dem langzeitverletzten Laprevotte auch Albrecht (trainierte gestern das erste Mal) am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Letzten Eintracht Stadtallendorf fehlt, der sich angesichts von 25 Zählern Rückstand aufs rettende Ufer quasi auf seiner Abschiedstour befindet.

Nächstes Spiel gegen Stadtallendorf wird für die Kickers Offenbach gefährlicher

„So spielen sie aber auch. Sie haben nichts zu verlieren“, meint Ristic, für den das Hinspiel am 9. Januar (4:1) die erste Partie als OFC-Trainer war. „Gefühlt war das gestern, das geht alles ratzfatz.“ Stadtallendorf spiele „nicht wie ein Letzter“, sagt der 45-Jährige. „Die erste Hälfte ist bei ihren Spielen oft ausgeglichen. Sie stehen nicht hinten drin, haben gefährliche Leute.“ Klingt nicht so, als würde Ristic das Risiko erhöhen. Die Personallage ist zwar weiter angespannt, dennoch gäbe es Möglichkeiten. Zum Beispiel die, Deniz weiter nach vorne zu beordern. (Christian Düncher)