OFC: Nichts kaputt bei Theodosiadis

Offenbach - Vorsichtige Entwarnung bei Alexandros Theodosiadis. Der Linksverteidiger des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hat sich keine schwerwiegende Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Das ist das Ergebnis von ärztlichen Untersuchungen.

Der 28-Jährige, der in allen elf Punktspielen in der Startelf stand, musste beim 4:1 (1:1) gegen den FSV Frankfurt in der 36. Minute das Feld verlassen. Zuvor war er schon im Hessenpokal-Achtelfinale beim TSV Lehnerz (5:0) wegen der gleichen Probleme vorzeitig ausgewechselt worden. „Es ist nichts kaputt“, sagte OFC-Sportdirektor Sead Mehic erleichtert: „Alexandros tritt jetzt im Training kürzer, dann werden wir schauen, ob es besser wird. “.

Ein Risiko werde man für das Heimspiel am kommenden Dienstag (14 Uhr) gegen Astoria Walldorf nicht eingehen, betonte Mehic. „Man sieht, wie wichtig es ist, Spielern eine Pause zu geben“, sagt er mit Blick auf die vielen Englischen Wochen. Besorgt ist der Sportdirektor allerdings nicht: „In Dennis Schulte und Christos Stoilas haben wir Alternativen für die linke Seite.“ - jm

Quelle: op-online.de