OFC: Fataler Heimrecht-Tausch, Abstiegssumpf, fehlende Trikots und Schuldenschock

Früher war auch nicht alles besser. Die Offenbacher Kickers geben im November 1994 alles andere als ein gutes Bild ab – nicht nur in sportlicher Hinsicht. Der OFC, damals in der Regionalliga Süd zu Hause, versinkt im Abstiegssumpf. Und auch abseits des Platzes gibt es wenige positive Schlagzeilen.

Offenbach – Das erste Spiel des Monats findet bei den TSF Ditzingen statt. Der Versuch, den Auswärtsfluch zu bannen, scheitert jedoch kläglich. Der OFC kassiert im siebten Spiel auf fremdem Platz seine siebte Pleite. Beim 2:4 (0:0) fallen alle Gegentreffer per Konter. Alleine das „Torkrokodil“ Sean Dundee schlägt dreimal zu. Der gebürtige Südafrikaner absolviert später ein A2-Länderspiel für Deutschland (2000) sowie 15 Zweitligaspiele für den OFC (2006-2008).

OFC: Schiedsrichterin nach dem Schlusspfiff zweimal bespuckt

Kurz darauf verkündet das Sportgericht sein Urteil zu den Vorfällen beim 2:0-Heimsieg gegen die Spvgg. Ludwigshafen: Stürmer Emanuel Nwanegbo wird wegen einer Tätlichkeit für fünf Wochen gesperrt, zudem müssen die Kickers 750 Mark Geldstrafe zahlen, weil Schiedsrichterin Gertrud Regus aus Hallstadt nach dem Schlusspfiff zweimal bespuckt wurde.

Im Bezirkspokal tritt der OFC sein Heimrecht für das Viertelfinale an den SV Bernbach ab, da man zu Hause kaum Zuschauer erwartet und die Einnahmen ohnehin geteilt werden. Das rächt sich, die Kickers unterliegen dem Außenseiter auf dessen „Kartoffelacker“ (SVB-Trainer Ronny Borchers) mit 2:3 nach Verlängerung.

Kickers Offenbach: Peinliche Trikotpanne

Die nächste Peinlichkeit lässt nicht lange auf sich warten. Bei der 2:3-Niederlage in Augsburg unterläuft den Kickers, die in der Saison auch schon Spielerpässe vergessen hatten, eine Trikotpanne. Obwohl sie in Weiß hätten spielen können, reisen sie im ungewohnten blau-gelben Outfit an. Bei diesem Trikotsatz fehlen jedoch die Nummern 9 und 10, Dinalo Adigo und Patrick Dama spielen daher mit der 12 und 13.

Eine finanzielle Überraschung der negativen Art darf freilich nicht fehlen. Bei der Mitgliederversammlung beziffert der einstige Schatzmeister Thomas Zahn senior den Schuldenstand des OFC auf 2,1 Millionen Mark. Das zurückgetretene Präsidium hatte immer von 800.000 gesprochen und argumentiert später unter anderem mit einem nicht einklagbaren Darlehen der Firma Portas in Höhe von 835.000 Mark, das bis 1999 pro Jahr durch Trikotwerbung im Gegenwert von 150.000 Mark getilgt werde.

OFC: Schulden - Huberman zieht Kandidatur für das Amt des OFC-Vizepräsidenten zurück

+ Jorge Huberman verzichtete kurz vor der Wahl auf seine Kandidatur für das Amt des OFC-Vizepräsidenten. © Archiv Jorge Huberman, im Team des neuen OFC-Bosses Wilfried Kohls als Vizepräsident vorgesehen, hatte erst einen Tag vor der Wahl vom Schuldenstand erfahren, war nervlich so angeschlagen, dass er einen Arzt aufsuchte und seine Kandidatur kurz vor der Versammlung zurückzog.



