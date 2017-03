OFC-Talent in deutscher U18

Offenbach - Seit dem Ende der Winterpause läuft es richtig gut für Dominik Crljenec von der U19 der Offenbacher Kickers. Der Mittelfeldspieler darf mit den Profis trainieren und saß im Regionalliga-Spiel gegen die Stuttgarter Kickers (2:0) auf der Bank.

Nun hat er auch noch den Sprung in den erweiterten deutschen U18-Kader geschafft, steht für den Test am 17. April gegen Österreich (in Helmstedt) auf Abruf. Nationaltrainer Meikel Schönweitz hatte unlängst in Offenbach gescoutet. J cd.

Quelle: op-online.de