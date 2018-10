Testspiel gegen FSV Mainz 05 nach Umbau am Wiener Ring

Hartplatz wird zum Naturrasenplatz

Bild zu den Umbauarbeiten im Sana-Sportpark

Offenbach - Im Sana-Sportpark wird eifrig gearbeitet. Am Wiener Ring wird aktuell ein Hartplatz in einen Naturrasenplatz umgebaut, welcher durch Flutlicht auch in den Abendstunden gut nutzbar ist. Am 15. November soll dann die große Eröffnung steigen - mit einem Testspiel gegen den Erstligisten FSV Mainz 05.