Tor bleibt für Gauls Bart ohne Folgen

Saisontor Nummer Zwei

+ © Jan Huebner © Jan Huebner

Offenbach - So kann man sich täuschen. „Wenn ich meinen Bart erst nach meinem nächsten Tor abrasiere, ist er so lang“, hatte Bryan Gaul am Freitag vor dem Spiel gegen Hessen Kassel gesagt und auf die Mitte seines Oberkörpers gezeigt.