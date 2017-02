OFC-Torwart Endres droht längere Pause

Offenbach - Gute und schlechte Nachrichten für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach. Nachdem Mittelfeldspieler Maik Vetter nach längerer Verletzungspause im Testspiel bei Borussia Mönchengladbach II erstmals wieder mitwirkte, steht nun auch Marco Rapp vor einer baldigen Rückkehr ins Mannschaftstraining. Sorgen gibt es hingegen um OFC-Kapitän Daniel Endres.

Der Torhüter klagte in den vergangenen Tagen über Schmerzen im Knie und fehlte bereits in den Testspielen gegen Belgrad und Mönchengladbach. Eine erste Untersuchung ergab nun, dass der erfahrene Schlussmann voraussichtlich am Donnerstag operiert werden muss. Erst nach dem Eingriff lasse sich ungefähr abschätzen, wie lange Endres ausfallen wird, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. In Levent Vanli hatten die Kickers unlängst einen weiteren Torwart unter Vertrag genommen. (jp)

Urgestein Daniel Endres: Seit 1995 ein Teil der Kickers Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de