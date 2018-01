OFC-Trainingslager im News-Ticker: Verzögerter Abflug in Frankfurt

Live dabei

+ © Moll Die Reise beginnt am Flughafen Frankfurt. © Moll

Wir sind live dabei im Trainingslager der Offenbacher Kickers in Chiclana de la Frontera (Spanien) vom 19. bis zum 26. Januar. So verpassen die OFC-Fans keine Neuigkeit rund um die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Regionalliga Südwest.