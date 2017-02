OFC-Verantwortliche schwören sich auf Abstiegskampf ein

Sie wollen nach dem 1:0 im Testspiel in Sandhausen auch in Nöttingen jubeln: Konstantinos Neofytos, Ihab Darwiche, Benjamin Kirchhoff und Jan Hendrik Marx (von links) sind allesamt Startelfkandidaten für das erste Punktspiel des OFC im Jahr 2017.

Offenbach - Dass bei Pressekonferenzen der Offenbacher Kickers das Podium voll besetzt ist, kommt selten vor. Zuletzt war das bei der Ankündigung des „Retterspiels“ gegen den FC Bayern München der Fall. Von Jörg Moll

Am Freitagmittag saßen inklusive Pressesprecher Lars Kissner vier Personen vor drei Medienvertretern und drei Gästen. Das Thema Rettung stand erneut auf der Agenda. Dieses Mal schworen die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten OFC auf den Endspurt in der Fußball-Regionalliga Südwest ein. Christopher Fiori sprach als Erster das aus, worauf es erstmals an diesem Samstag (14 Uhr) beim Schlusslicht FC Nöttingen und in zwölf weiteren Partien ankommen wird. „Wir müssen jetzt alle zusammenhalten“, sagte der Geschäftsführer mit Blick auf den Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest: „Wir wissen, dass die Aufgabe nicht einfach wird.“ Die Mannschaft, aktuell auf Rang 15 mit zwei Zählern Rückstand auf den rettenden 13. Rang, und das Trainerteam genießen vollstes Vertrauen.

„Das ist eine starke Einheit“, lobte Fiori und verwies darauf, dass Trainer und Spieler das Trainingslager in Zypern selbst finanziert hätten: „Das zeigt, dass alle die Aufgabe annehmen wollen.“ Sportdirektor Sead Mehic lobte ebenfalls den Geist des Teams und verteidigte den Verzicht auf die in der Winterpause selbst angekündigte Verstärkung im Sturm. Zum einen, weil es finanziell nicht möglich gewesen sei. „Aber es gab auch keinen Spieler, der gepasst hätte“, sagte er.

Und so vertraut Trainer Oliver Reck beim ersten von drei aufeinanderfolgenden Spielen gegen direkte Konkurrenten in Nöttingen auf den Kader der Hinrunde. Oder besser dem Rest, der davon zur Verfügung steht. Torwart Daniel Endres, Abwehrspieler Stefano Maier und Mittelfeldspieler Ko Sawada fallen verletzt aus. Dazu kommen die Gelb-gesperrten Marco Rapp, Bryan Gaul und Robin Scheu, der wegen eines Armbruchs ohnehin fehlt. „Die Jungs haben in dieser Saison Ausfälle immer aufgefangen“, sagte Reck: „Wir werden auch diese Ausfälle kompensieren.“

Für Maier, den Reck „in den nächsten Spielen zurückerwartet“, dürfte Benjamin Kirchhoff an der Seite von Dennis Schulte verteidigen. Denkbar ist, dass Maik Vetter erstmals seit dem 1:1 bei 1899 Hoffenheim II am 1. November wieder zum Einsatz kommt. In diesem Spiel hatte er sich das Innenband im Knie gerissen und einen Finger gebrochen. „Wir haben ihn in der Wintervorbereitung langsam herangeführt“, deutete Reck einen Einsatz des dynamischen Blondschopfs an. Rechtsverteidiger Serkan Göcer, mit 23 Jahren noch recht jung, aber in Nöttingen einer der erfahrensten Akteure im Kader, fühlt sich bereit für den Saisonendspurt: „Das Trainingslager hat uns gutgetan, wir sind gut gewappnet.“

Die Kickers dürfen im Panoramastadion in Nöttingen auf einen stimmgewaltigen und froh gelaunten Anhang hoffen. Die Faninitivative Szene Offenbach kündigte an, passend zur Fastnachtszeit verkleidet anzureisen. OFC-Geschäftsführer Fiori wird das freuen. Er appellierte auf dem vollbesetzten Podium der Pressekonferenz auch an die Fans: „Jetzt heißt es, den Arsch hochkriegen und die Mannschaft unterstützen.“ Angst sei dagegen „kein guter Begleiter“. Auch Trainer Oliver Reck setzt auf den Rückhalt der Fans und gab einen unmissverständlichen Arbeitsauftrag für die kommenden 13 Spiele zu Protokoll: „Ich verlange von allen, die für den OFC tätig sind, volles Engagement.“

Nach der Absage des Testspiels gegen den SC Hessen Dreieich hat der OFC einen Ersatzgegner gefunden. Am Dienstag, 28. Februar, geht es gegen Drittligist FSV Mainz 05 II. Uhrzeit und Ort stehen allerdings noch nicht fest.

Testen Sie Ihr Wissen: Das OFC-Quiz für Experten Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de