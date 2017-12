„OFC wäre für mich eine super Sache“

Auf Reinhards Stumpfs Telefon herrschte gestern Hochbetrieb. Grund war ein exklusiver Artikel unserer Zeitung. Überschrift: „Stumpf vor Rückkehr zum OFC“. Daraufhin erreichten den 56-Jährigen viele Anrufe und Nachrichten. Von Christian Düncher

„Einige haben mir Glück gewünscht, andere haben gefragt, warum ich mir das antue“, scherzte der einstige Kapitän der Offenbacher Kickers, gab aber zu, von den Reaktionen „überrascht“ gewesen zu sein. Denn, wie wir.

berichtet hatten, ist noch nichts unterschrieben. „Wir haben ausgemacht, dass der Verein auf mich zukommt“, betonte Stumpf, stellte aber klar, dass er alles andere als abgeneigt ist: „Ich habe für Januar das eine oder andere Angebot, aber nichts, was mich glücklich macht. Das wären alles Aushilfsdinger bis Saisonende, bei denen man einen Verein aus der Scheiße ziehen muss. Der OFC wäre hingegen eine super Sache, da würde sich der Kreis für mich schließen.“

Der gebürtige Liebloser hatte einst in der OFC-Jugend gespielt. In Zukunft könnte er bei den Kickers im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten. Nicht als Trainer, sondern in leitender Funktion. „Es ist angedacht, dass Sead Mehic vom Verein eine Hilfe zur Seite gestellt bekommt, damit er mehr Zeit für seine Aufgabe als Sportdirektor hat“, erklärte Stumpf. Und er wäre bereit, diese Hilfe zu leisten. „Das wäre für mich kein Rückschritt. Ich wollte schon während meiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern gerne das dortige Leistungszentrum leiten. Das ist eine wichtige Aufgabe, da kann man Akzente setzen, Talente finden und fördern. Aber Erik Gerets gab mir damals nicht das Okay. Er wollte mich als Assistenten behalten. Im Nachhinein kann ich auch darüber froh sein. Denn durch Erik Gerets habe ich neue Welten entdeckt.“

Unter dem Belgier war Stumpf nicht nur Co-Trainer in Kaiserslautern, sondern später auch beim VfL Wolfsburg, bei Galatasary Istanbul und dem Al Hilal Saudi Club in Saudi Arabien. In dem Königreich lebt Stumpf bereits seit sieben Jahren, war dort bis vor einigen Monaten Sportdirektor bei Al Ettifaq. „Das kann man natürlich nicht alles innerhalb von 14 Tagen auflösen. Der OFC müsste mir die Möglichkeit geben, meine Sachen dort zu klären“, stellte Stumpf klar.

In Deutschland hält er sich bereits eine Weile auf, sah zuletzt unter anderem zwei Heimspiele des OFC. „Das neue Stadion habe ich bereits das erste Mal gesehen, als Thomas Kalt und Co. bei den Kickers noch im Amt waren. Es ist ein Schmuckstück, mit dem die Kickers mindestens in die 2. Liga gehören. Vom Nachwuchsleistungszentrum habe ich hingegen erst vor einem Jahr erfahren.“

Und was für einen Eindruck hat das Regionalligateam des OFC auf ihn gemacht? „Mit Trainer Oliver Reck habe ich ja noch selbst zusammen in Offenbach gespielt. Er macht gute Arbeit. Man kann nicht alles gewinnen. Wenn die Mannschaft nach der Winterpause aber so weitermacht, wird sie sicher die Aufstiegsspiele erreichen.“

