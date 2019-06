OFC gewinnt 2:0 in Elters - dank Tor eines Heimkehrers

Kickers Offenbach siegen in Elters (Symbolbild)

Es läuft weiter gut in der Vorbereitung für die Offenbacher Kickers. Auch in Elters gewinnt der OFC.

Die Offenbacher Kickers haben in einem Testspiel beim Fuldaer Gruppenligisten Schwarz-Weiß Elters mit 2:0 (1:0) gewonnen. Den Sieg holte der OFC nur einen Tag nach dem 1:1-Unentschieden des OFC im Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden.

Die Tore für die Offenbacher erzielten Moritz Reinhard (14. Minute) infolge eines Eckballs und Neuzugang Manolo Rodas (75. Minute) nach einer Flanke. Vor allem für Reinhard war das Spiel in Elters ein Besonderes. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer war in der vergangenen Saison von Schwarz-Weiß Elters an den Bieberer Berg gewechselt. Rodas hätte zehn Minuten vor Schluss auf 3:0 erhöhen können, traf bei seinem Abschluss aber nur die Latte.

Der OFC bleibt damit auch im vierten Spiel der Vorbereitung ungeschlagen, auch wenn der Sieg gegen den Gruppenligisten wohl eher als Pflichterfolg verbucht werden muss. Vor allem aber der starke Auftritt gegen Wehen Wiesbaden schürt die Hoffnungen bei Verantwortlichen und Fans.

Für die Kickers geht es schon nächsten Samstag weiter mit dem Testen. Dann reisen die Kickers zum Auswärtsspiel gegen die Germania Steinheim. Anpfiff der Partie ist um 16:00 Uhr. (red)

Die Aufstelllung des OFC in der ersten Halbzeit:

Seidel - Scheffler, Lovric, Albrecht, Lemmer – Weil, Ikpide – Sawada, Hecht-Zirpel, Pyysalo – Reinhard

Die Aufstelllung des OFC in der zweiten Halbzeit:

 Seidel – Scheffler, Pezzoni, Gohlke, Lemmer – Campagna, Garic – Vetter, Rodas Hecht-Zirpel, Hirst (Schikora), Weil, Marcos

Quelle: op-online.de