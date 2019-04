OFC: Signorelli-Show ändert nichts an der Entscheidung - Er muss wohl gehen

Vor den Augen des Duos, das entscheidet, ob er einen Platz im Regionalligakader der Offenbacher Kickers erhält, hatte Giuseppe Signorelli Werbung in eigener Sache betrieben.

Offenbach – Der U19-Angreifer erzielte beide Treffer beim 2:0-Erfolg im Gipfeltreffen mit dem SV Wehen Wiesbaden, doch die Zeichen stehen auf Abschied.

OFC: Mehic will Gespräche führen

„Wir werden jetzt Gespräche mit den Jungs führen“, sagte Sportdirektor Sead Mehic, der sich die Partie mit Daniel Steuernagel, Trainer der OFC-Profis, angesehen hatte. „Mindestens zwei“, so Mehic, will man hoch holen. Jakob Lemmer und Leonidias Tiliudis sind Kandidaten. Mit Torjäger Signorelli (32 Saisontreffer) wird bisher nicht geplant, was in Fankreisen für Unverständnis sorgt. Intern gebe es hingegen „keine Diskussionen“, so Mehic. „Dass wir nicht jeden übernehmen können, ist klar. Aber wir schauen uns alle an und entscheiden, wer die Chance hat, sich bei uns weiterzuentwickeln und zu spielen.“ Wie Luka Garic und zuletzt Marco Ferukoski.

„Die Spieler sollen nicht nur die U23-Regel erfüllen.“ Und da schon vier Stürmer für 2019/20 im Kader stehen, schätzt man Signorellis Chancen gering ein. „Es wäre optimal, wenn die Jungs, die wir nicht direkt hoch holen, in der Region bleiben“, sagt Mehic. Ein Leihgeschäft sei jedoch schwierig, da nur weniger Hessenligisten das nötige Niveau haben. Denkbar wäre, Signorelli, sofern er das will, bei einem Verein wie Bayern Alzenau zu parken. cd

Lesen Sie auch:

Jakob Lemmer: Zum Einstand gleich die erste Torvorbereitung

Offenbacher Kickers: Bei den Fans liegen die Nerven blank

Quelle: op-online.de