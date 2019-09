Der Trainermarkt bietet eine Fülle unterschiedlicher Typen für den OFC

Bei der Trainersuche lassen sich die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht in die Karten schauen.

Offenbach – Ziemlich ausgeschlossen ist laut Geschäftsführer Andreas Herzog nur, dass man einen Trainer mit bestehendem Arbeitsverhältnis bei einem anderen Klub holt. Interessante persönlichkeiten wie Angelo Barletta (Bayern Alzenau) oder Christian Preußer (SC Freiburg II) fallen demnach aus dem Raster. Trotzdem bietet der Trainermarkt reichlich Auswahl. Ein Überblick:.

Die Aufstrebenden

Kenan Kocak: Der Ex-Profi (8 Zweitliga-Spiele für Waldhof Mannheim) weiß, wie man Meister der Regionalliga Südwest wird. 2016, in seiner zweiten Saison als Coach des SV Waldhof Mannheim, erreichte er als Meister die Aufstiegsspiele, scheiterte aber an den Sportfreunden Lotte (0:0, 0:2). Danach wechselte der 38-jährige Fußballlehrer zum Zweitligist SV Sandhausen, mit dem er Platz sieben und elf belegte. Seit Oktober 2018 arbeitslos.

Andreas Hinkel: Der 37-jährige Ex-Nationalspieler besitzt die Fußballlehrer-Lizenz, war zuletzt als Co-Trainer beim VfB Stuttgart II im Amt. Sowohl bei der 2. Mannschaft als auch in der Bundesliga sprang er als Interimscoach ein. Seit dem Abstieg der der Stuttgarter U23 in die Oberliga ist er vereinslos.

Die Arrivierten

Tomas Oral: Der 46-Jährige, als Spieler einst bei der SG Egelsbach in der regionalliga am Ball, war zu Beginn seiner Karriere Serientäter in Sachen Aufstieg. Mit dem FSV Frankfurt II stürmte er von der Kreisklasse bis in die Landesliga, als Chefcoach der ersten Mannschaft stieg er von der Ober- in die Regionalliga sowie per Durchmarsch in die 2. Liga auf (2008). Seither erarbeitete er sich den Ruf eines erfolgreichen Feuerwehrmanns. Den FC Ingolstadt rettete er in der 2. Liga (2012), beim zweiten Engagement in diesem Frühjahr scheiterte er dramatisch in der Relegation am SV Wehen Wiesbaden. Zwischenzeitlich trainierte Oral RB Leipzig, war noch einmal beim FSV und dann auch als Co-Trainer mit Felix Magath in der englischen Premier League beim FC Fulham. Lebt in Frankfurt, wo er ein Cafe betreibt.

Rico Schmitt: Der 50-Jährige sprang zuletzt beim VfR Aalen als Feuerwehrmann ein, konnte den Drittliga-Abstieg aber nicht verhindern und ist seit Juli auf der Suche nach einem neuen Verein. Zuvor war der Ex-Offenbacher (2014 bis Januar 2016) 26 Monate bei Drittligist Hallescher FC im Amt. Seine Bereitschaft, nach Offenbach zurückzukehren, hat der Fußballlehrer bereits hinterlegt.

Marco Antwerpen: Auch der 47-Jährige weiß, wie man Meister in der Regionalliga wird. Der Ex-Profi (Fortuna Köln, RW Essen, Preußen Münster) begann die Trainerkarriere bei RW Ahlen. In der Saison 2016/17 übernahm er Viktoria Köln in der Regionalliga West, wurde Meister, scheiterte in der Aufstiegsrunde aber dramatisch an Carl Zeiss Jena (1:0/2:3). Am 11. Dezember 2017 trennte sich der Klub vom Erfolgscoach (Punkteschnitt: 2,08). Antwerpen übernahm einen Tag später die Trainingsleitung beim Drittligisten Preußen Münster. Er führte die Preußen souverän zum Klassenerhalt und etablierte den Klub in der Folgesaison in der Liga. Im Januar 2019 gab der Fußballlehrer bekannt, dass er sich neu orientieren wolle.

Die Routinierten

Rudi Bommer: Der 62-Jährige begann seine Fußballerkarriere in der Jugend des OFC, absolvierte für Düsseldorf, Uerdingen und Frankfurt 417 Bundesliga-Spiele. Als einziger Trainer in Deutschland ist der ehemalige Nationalspieler in die vier höchsten Spielklassen aufgestiegen. Mit den Amateuren der Frankfurter Eintracht schaffte er den Sprung in die damals drittklassige Regionalliga (1994/95). Mit Wacker Burghausen (2002) gelang ihm der Aufstieg in die 2. Liga, mit dem MSV Duisburg zog er 2007 in die Bundesliga ein. Mit dem SC Hessen Dreieich wurde er zweimal Hessenmeister, stieg 2017 in die Regionalliga auf. In Dreieich ist er am 1. April gemeinsam mit seinem Co-Trainer Ralf Weber zurückgetreten.

Hans-Jürgen Boysen: Spezialist für Aufstiege. Der Ex-Profi (Karlsruher SC, 1. FC Saarbrücken) ist der einzige Trainer, der in den letzten 25 Jahren mit den Offenbacher Kickers aufgestiegen ist. 1999 und 2005 führte Boysen die Kickers in die 2. Liga. 2009/10 war er wieder auf Aufstiegskurs, ehe er nach Differenzen mit dem Präsidium den OFC in Richtung FSV Frankfurt verließ, und den Zweitligisten vor dem Abstieg rettete. Der 62-Jährige ist seit 2014 (Wormatia Worms) nicht mehr als Trainer aktiv.

