Todisco soll helfen, den Abstieg der U15 der Kickers zu vermeiden

Neue Aufgabenverteilung im Nachwuchsleistungszentrum der Offenbacher Kickers: Alfonso Todisco, bisher Co-Trainer der U19 in der Fußball-Bundesliga Süd/Südwest, unterstützt ab sofort Kevin Weilmünster, den Coach der U15 in der Regionalliga Süd.

Offenbach - Todisco saß schon am Wochenende beim 1:6 in Darmstadt mit auf der Bank. „Das soll eine Dauerlösung sein. Wir haben in der U15 ein sehr junges Trainerteam und wollten etwas mehr Erfahrung dazunehmen, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen“, berichtete Alfred Kaminski, zurzeit noch Berater und ab 1. Januar Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Die C-Jugend liegt mit vier Punkten aus acht Spielen bei einem Torverhältnis von 8:30 auf einem Abstiegsplatz.

Bedeutet für die U19, die nach vier Niederlagen in Folge mit elf Punkten noch am rettenden Ufer liegt und in zwei Wochen beim Tabellenletzten in Fürth antreten muss: Michael Fischer, Inhaber der A-Lizenz, leitet das Team mit Torwarttrainer Marcel Richter. Am Sonntag beim 1:5 gegen den FC Bayern saß zum wiederholten Mal auch Steven Kessler auf der Bank seiner ehemaligen Mannschaft, gab Anweisungen. „Steven hat sich seine Talente angeschaut, das ist doch nicht ungewöhnlich“, meinte Kaminski lapidar zu dieser ungewöhnlichen Konstellation.

Offenbacher Kickers: Steuernagel im September entlassen

Der 44-jährige Kessler war nach der Entlassung von Trainer Daniel Steuernagel im September von der U19 zum Offenbacher Regionalliga-Team aufgerückt. Da Kessler am Sonntagmorgen bei der A-Jugend weilte, leitete Torwarttrainer Rene Keffel das Auslaufen nach dem 1:1 beim FC Gießen. Wenn der OFC in der Winterpause einen neuen Trainer für die Profis präsentiert, soll Kessler zur U19 zurückkehren. „So ist das weiter angedacht“, versicherte Kaminski gestern.

Die Kickers Offenbach sind derweil in der Krise. Nun wird ein neuer Sportchef gehandelt.

