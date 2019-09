U19-Derby: OFC schiebt Eintracht die Favoritenrolle zu

Der nächste Auftritt auf großer Bühne bereitet der U19 von Kickers Offenbach kaum Lampenfieber. „Wir haben immer eine gute Kulisse bei unseren Spielen“, sagt Elvir Melunovic, Sportlicher Leiter des Leistungszentrums.

Offenbach – Die Folge war bekanntlich der Aufstieg, der dazu führte, dass am heutigen Mittwochabend eine weitere Partie auf den OFC-Nachwuchs wartet, bei der großer Auflauf und hitzige Atmosphäre garantiert sind: Um 18 Uhr empfangen die Kickers in der A-Junioren-Bundesliga Erzrivale Eintracht Frankfurt. Das Flutlicht-Derby wird im Dreieicher Hahn Air Sportpark ausgetragen, um die 500 Anhänger werden erwartet. „Wir dürfen uns nicht anstecken lassen von ein paar mehr Zuschauern“, fordert Melunovic. „Das ist eine Zusatzmotivation, die wir in positive Energie umwandeln können.“

OFC: Aufsteiger geht Duell demütig an

Der Aufsteiger aus Offenbach geht das Prestigeduell demütig an. Während die Kickers seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg warten, haben die Frankfurter zuletzt zweimal in Serie dreifach gepunktet. „Klar, die Eintracht ist Favorit“, sagt Melunovic. „Wir werden mit großem Respekt reingehen, aber ohne Angst. Wir spielen auf Sieg.“ Die Mannschaft habe in den zurückliegenden Wochen gezeigt, dass sie in der neuen Klasse mithalten könne. Zudem sind alle Spieler einsatzbereit. „Wir werden mit unserer besten Elf auflaufen“, so der Sportliche Leiter.

Falsche Scheu ist auch deswegen fehl am Platz, da das letzte Aufeinandertreffen im Endspiel des Hessenpokals im Mai an den OFC ging (2:0). „Durch die Finalniederlage wird die Eintracht zusätzlich motiviert sein“, vermutet Melunovic. „Das wird ein Spiel mit Spannung von der ersten bis zur letzten Minute.“ Der Offenbacher Nachwuchs-Chef appelliert jedoch an alle Beteiligten: „Es ist ein Fußballspiel. Es geht nicht um Leben und Tod – nur um drei Punkte. Wichtig ist Fairplay auf dem Platz und außerhalb.“

OFC-U19: Aus Freunden werden Gegner

OFC-Derby: Spiel findet in Dreieich statt

Damit alles friedlich bleibt, findet die Begegnung auf neutralem Dreieicher Boden statt, es gibt voneinander getrennte Heim- und Gästebereiche sowie separate Parkhäuser. Dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, hält Jörg Wagner, verantwortlich für besondere organisatorische Aufgaben im OFC-Nachwuchs, eher für unwahrscheinlich. „Im Moment ist uns gar nichts bekannt“, sagt er. „Wir setzen auf die Vernunft der Zuschauer.“

Im 2530 Zuschauer fassenden Sportpark an der Lettkaut sind noch reichlich Plätze frei. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist er frei.

VON MANUEL SCHUBERT

Quelle: op-online.de