Offenbachs neuer U17-Trainer setzt sich kleine Ziele

Offenbach - Sportlich ist die Situation nahezu aussichtslos. Dennoch hat Ex-Profi Leonard Caic (47) das Traineramt bei der U17-Fußballjugend von Kickers Offenbach übernommen. Von Christian Düncher

Vor dem ersten Bundesligaspiel im neuen Jahr (Samstag, 11 Uhr, bei 1899 Hoffenheim) spricht er im Interview über Ziele, Beweggründe und ein spezielles Erlebnis mit dem OFC.

Herr Caic, es gibt angenehmere Aufgaben, als in der Winterpause als Trainer beim abgeschlagenen Letzten einzuspringen. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?

Mein Ziel ist es nicht, nach drei Monaten wieder weg zu sein. Es besteht zwischen den Verantwortlichen und mir Konsens darüber, dass ich die U17 auch kommende Saison trainieren werde. Wäre ich nur als Retter geholt worden, hätte ich es nicht gemacht. Ich verfolge das Team bereits seit Beginn der Saison und sehe in ihm großes Potenzial.

Dennoch kann es angesichts von bereits zwölf Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz doch nur noch darum gehen, sich ordentlich aus der Bundesliga zu verabschieden, oder?

So lange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles versuchen. Wichtig wird sein, wie wir in Hoffenheim und danach im Derby gegen Eintracht Frankfurt spielen. Erstmal haben wir uns aber kleine Ziele gesetzt, wollen die Marke der letzten OFC-U17 erreichen, die in der Bundesliga spielte, auch wenn die elf Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen würden.

Welchen Eindruck macht die Mannschaft auf Sie?

Sie ist sehr willig und hat einen guten Geist. Ich kenne das ja selbst: Wenn ein neuer Trainer kommt, will sich jeder zeigen. Die Jungs bekommen aber auch etwas: Sie haben einen Anspruch auf Ausbildung und den bekommen sie. Dafür sorgen Birger Nass und ich. Die Arbeit mit ihm macht Riesenspaß. Das passt mit ihm. Ich sehe ihn nicht als Co-Trainer, sondern uns als ein Team.

Ihr Sohn Luis spielt in der OFC-U17. Für wen von Ihnen beiden ist diese Konstellation schwieriger?

Für keinen. Ich habe ihn gefragt, er war sofort Feuer und Flamme. Da sehe ich null Probleme, zumal er bei meinem Vorgänger gesetzt war. Er war zwei Jahre mein Spieler beim DFB-Stützpunkt in Bad Soden, auch da hat er nichts geschenkt bekommen.

Sie waren bislang als Vereinstrainer nur für Herren-Teams zuständig. Inwiefern ist es eine Umstellung, nun Jugendliche zu coachen?

Durch meine Arbeit als Trainer am DFB-Stützpunkt kann ich gut einschätzen, was auf mich zukommt, auch wenn das im Verein mit häufigerem Training und Spielen ein bisschen anderes ist. Die Ausbildung steht über allem. Ziel ist es, dass einige der Talente irgendwann in der ersten Mannschaft ankommen.

OFC-Sportdirektor Sead Mehic hat Sie nach Offenbach geholt. Wie kam es dazu?

Sead und ich kennen uns bereits seit ewigen Zeiten. Wir waren gemeinsam bei Eintracht Frankfurt, ich bei den Amateuren, er bei den Profis. Ab und zu hat er bei uns gespielt. Wir haben uns damals gut verstanden. Ich musste bei der Anfrage nicht lange überlegen.

Sie hatten auch ein unvergessliches Erlebnis gegen Kickers Offenbach, damals in der Oberliga.

Ich habe mit den Amateuren von Eintracht Frankfurt gegen den OFC gespielt. Offenbach war total überlegen, gespickt mit Spielern wie Borchers, Tobollik, Dubovina, Albert, Schummer, Helbing, Kostner, Stefan Beckenbauer und haushoher Favorit. Der Riederwald war ausverkauft und voll mit OFC-Fans, aber unser Torwart Thomas Ernst hat alles gehalten. In der 92. Minute bin ich dann das erste und einzige Mal bei einem Konter mit vorne und habe das 1:0 geschossen. Kurz danach war Abpfiff und es gab Tumulte auf der Tribüne. Das Rückspiel haben wir dann auf dem Bieberer Berg auch sensationell 2:1 gewonnen und es war nicht minder turbulent auf den Rängen. Die OFC-Fans waren damals wie heute sensationell und haben ihre Mannschaft permanent nach vorne gepeitscht.

Sie haben als Spieler einige Stationen hinter sich. Welcher Trainer hat Sie am meisten geprägt?

Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Herbert Schäty in Egelsbach war impulsiv und motivierend. Dragoslav Stepanovic, den ich bei der Eintracht hatte, konnte gut mit Menschen umgehen. Jörg Berger wer eher der ruhigere Typ. Ich habe aber stets versucht, einen eigenen Stil zu entwickeln, schaue viel Bundesliga und europäische Ligen, um zu sehen, wie die großen Trainer spielen lassen.

Sie waren als Spieler Verteidiger. Denken Sie auch als Trainer in erster Linie defensiv?

Der Fußball hat sich gewandelt. In Egelsbach haben wir damals mit Libero gespielt, da kannte man die Viererkette noch nicht. Natürlich ist es gut, wenn die Null steht. Aber im modernen Fußball beginnt die Defensivarbeit vorne – mit Pressing und indem man den Gegner lockt. In der U17-Bundesliga machen das einige Mannschaften sehr gut. Meine Spieler haben da noch etwas Nachholbedarf. Unser Ziel ist es aber Fußball zu spielen, nicht unsere Punkte zu ermauern.

