Ohne Pezzoni, aber mit Garic und Lemmer?

Offenbach – Drei Niederlagen in Folge mit 1:10 Toren – und ausgerechnet in dieser Phase droht Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach der Ausfall des zweiten Teils der Stamm-Innenverteidigung. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Nach Gerrit Gohlke (muss noch zwei Punktspiele rotgesperrt zusehen) wird dem OFC im Hessenderby beim sechs Zähler schlechteren, auf einem potenziellen Abstiegsplatz stehenden FC Gießen (Samstag, 14 Uhr) vermutlich auch Abwehrchef Kevin Pezzoni (30) fehlen. Der einstige Erstliga-Profi hatte vergangenen Freitag bei der Heimpleite gegen den FC Bayern Alzenau (0:2) in der 56. Minute leicht humpelnd den Platz verlassen. Die Muskelverletzung, die ihn bereits daran gehindert hatte, in der Partie beim 1. FC Saarbrücken (0:5) mitzuwirken, sei aufgebrochen, heißt es. Er werde eventuell bis zu zwei Wochen ausfallen.

Für Pezzoni war gegen Alzenau Francesco Lovric in die Partie gekommen. Er bildete fortan mit Lukas Albrecht das Abwehrzentrum. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das auch am Samstag der Fall sein wird, zumal dem OFC aktuell nur diese zwei etatmäßigen Innenverteidiger verbleiben. Die Alternativen wären die eigentlich im defensiven Mittelfeld beheimateten Kevin Ikpide und Richard Weil. Beide halfen diese Saison bereits je einmal hinten in der Mitte aus, agierten dabei allerdings unglücklich. Ikpide patzte bei seinem einzigen Startelfeinsatz in dieser Saison gegen Elversberg (0:3) unmittelbar nach der Pause entscheidend und spielt seitdem fast keine Rolle mehr. Weil rückte in Saarbrücken nach Gohlkes Roter Karte in die Innenverteidigung, war jedoch prompt durch einen Ballverlust am 0:1 beteiligt und wird ohnehin viel mehr als Antreiber im Mittelfeld benötigt.

Alles spricht also fürs Duo Lovric/Albrecht, das diese Saison schon mal vom Anpfiff an das Abwehrzentrum gebildet hatte: bei der 1:2-Niederlage beim FC Homburg. Für Albrecht war es einer von bislang erst sechs Saisoneinsätzen. Der zweitliga-erfahrene Defensiv-Hüne (1,93 Meter), der zwischendurch drei Partien wegen Achillessehnenproblemen verpasst hatte, ist diese Saison noch gar nicht in Tritt gekommen. Seine Gelb-Rote-Karte im Spiel beim TSV Steinbach, als er erst ungelenk agierte und dann unnötig foulte, steht bezeichnend für seine Auftritte in der aktuellen Spielzeit. Vom 28-Jährigen muss mehr kommen.

Für den vier Jahre jüngeren Lovric stehen immerhin bereits zwölf Saisoneinsätze sowie drei Tore zu Buche, aber auch er hat noch Luft nach oben. Sein Problem: Er pendelt zwischen Mittelfeld und Innenverteidigung, wird mal hier, mal dort eingesetzt.

Am Dienstag hätte Trainer Steven Kessler die Chance gehabt, dem Duo, das in Gießen das Abwehrzentrum bilden soll, etwas gemeinsame Spielpraxis zu verschaffen. Er entschied sich jedoch dafür, im Kreispokalduell mit dem SV Dreieichenhain eher die Akteure auflaufen zu lassen, die zuletzt wenig bis gar nicht gespielt hatten. So war Lovric zwar als Innenverteidiger im Einsatz, allerdings an der Seite des in der Liga gesperrten Gohlke. Albrecht sah sich die Partie nur als Zuschauer an.

Wirklich gefordert wurde die OFC-Abwehr beim standesgemäßen 7:0 (3:0) gegen den Kreisoberligisten ohnehin nicht. Und auch ansonsten war die Partie nur bedingt aufschlussreich. „Bomber“ Moritz Reinhard, der in den ersten zwei Ligaspielen je einmal, seither jedoch nicht mehr getroffen hat, zeigte mit einem Viererpack, dass er es noch kann. Und dann waren da noch die Comebacks zweier Eigengewächse. Jakob Lemmer, der zuletzt drei Partien aufgrund von Knieproblemen verpasst hatte, durfte rund 30 Minuten ran, Luka Garic sogar 60. Für ihn war es der erste Einsatz seit zweieinhalb Monaten. Er war durch eine Patellasehnenreizung außer Gefecht gesetzt worden. Beide könnten für das Wochenende bereits wieder eine Option sein, heißt es. Das dürfte besonders Lemmer freuen, der in Gießen geboren wurde.

Weiterhin noch kein Kandidat für einen Platz im Kader ist Offensivspieler Niklas Hecht-Zirpel. Ihn plagen seit einigen Wochen Oberschenkelprobleme.

