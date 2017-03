Optimismus vor Verhandlung

Offenbach - Mit Kampfaussagen hielt sich OFC-Präsident Helmut Spahn vor der Neuauflage der Verhandlung vor dem Ständigen Schiedsgericht der Fußball-Regionalliga Südwest zurück.

„Ich habe kein schlechtes Gefühl“, sagte Spahn vor der Verhandlung über die OFC-Klage gegen den Neun-Punkte-Abzug als Folge der Insolvenzanmeldung im Mai 2016 am Dienstag (16 Uhr) in einem Frankfurter Hotel. Die „seriös geführten bilateralen Gespräche“ beim ersten Verhandlungstermin in Walldorf, der wegen eines Unfalls eines Schiedsgerichtsmitglieds abgesagt werden musste, stimmen Spahn zuversichtlich.

Bis spätestens Dienstag wird die Stellungnahme zu den Vorfällen auf der Haupttribüne in Mannheim an das Sportgericht der Regionalliga verschickt. Der OFC hat laut Spahn für die Ausformulierung juristischen Beistand hinzugezogen. J jm

Quelle: op-online.de