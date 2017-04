OFC ist das „Osterhighlight“

Offenbach - Die Offenbacher Kickers wollen in der Fußball-Regionalliga-Südwest den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, müssen dafür aber am Samstag beim TSV Steinbach eine beeindruckende Serie brechen. Von Christian Düncher

Für den TSV Steinbach ist es das „Osterhighlight“. Als solches kündigt der Tabellenvierte der Regionalliga Südwest das Duell mit dem Tabellen-13. Kickers Offenbach (Samstag, 14 Uhr) an. Diese Bezeichnung zeigt, wie groß der Respekt der Mittelhessen vor dem OFC ist. Doch das beruht auf Gegenseitigkeit.

„Das ist eine schwere Aufgabe“, betont OFC-Trainer Oliver Reck. „Aber ich glaube, das Gleiche kann Steinbach auch sagen.“ In der Tat. TSV-Trainer Matthias Mink war Augenzeuge des Offenbacher 4:0-Erfolges gegen den FC Homburg und zeigte sich angetan von der Leistung: „Eine eindrucksvolle Partie, zumindest was die zweite Halbzeit angeht.“ Und an diese will der OFC in Haiger, wo die Steinbacher ihrer Heimspiele austragen, anknüpfen. Zumal sich nach der erneuten Homburger Niederlage vom Donnerstag (nach dem 1:2 gegen den VfB Stuttgart II wurde Trainer Jens Kiefer beurlaubt) die große Chance bietet, den Vorsprung auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz auf drei Punkte auszubauen. Einen weiteren Punkt ist die Tordifferenz der Kickers wert.

Voraussetzung dafür ist jedoch ein Sieg beim als einziges Team der Liga zu Hause ungeschlagenen TSV Steinbach. „Es wird Zeit für deren erste Heimniederlage. Das sollte unser Ziel sein. Alles andere wäre die falsche Zielsetzung“, sagt Verteidiger Dennis Schulte und dokumentiert den gewachsenen Glauben an die eigene Stärke. „Es hat uns gut getan, dass wir jetzt auch mal wieder getroffen haben“, meint er mit Blick auf den klaren Erfolg gegen Homburg. „Mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir nun das Spiel gegen Steinbach angehen.“

Reck bezeichnet Steinbach („Die wollen ihre letzte Chance nutzen, oben noch mal anzugreifen“) als „eine der besten Mannschaften der Liga“, stellt aber klar: „Der TSV weiß, dass wir ein Team sind, das jedem anderen wehtun kann.“ Zumal sich die personelle Situation zuletzt deutlich entspannt hat. Bis auf die Langzeitverletzten Daniel Endres, Stefano Maier und Marco Rapp stehen alle Spieler zur Verfügung. „Das ist ein sehr gutes Zeichen“, freut sich der Trainer, „wir können variabel aufstellen“. Reck hofft, dass der OFC hinten die „gute Ordnung“ aus den vergangenen Spielen behält. Das wird auch wichtig sein gegen die starke Offensive des TSV. Aber letztlich kommt es aufs Zusammenspiel zweier Komponenten an. „Abwehrarbeit ohne Stürmer funktioniert nicht, und Angriffsspiel ohne Verteidiger funktioniert auch nicht“, weiß Reck. „Diese Verbindung muss passen, zuletzt hat sie gepasst.“ Da trafen unter anderem die defensiven Kristian Maslanka, Jan-Hendrik Marx und Alexandros Theodosiadis. Zudem zeigten Maik Vetter und Robin Scheu, dass sie nach ihren Verletzungspausen echte Alternativen sind. „Beide tun uns richtig gut in der Offensive“, so der Trainer. „Mit ihnen waren wir viel effektiver.“

Quelle: op-online.de