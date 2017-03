Vom Paradies in die Bombenhölle

Offenbach - Levent Vanli ist zwar erst 25 Jahre alt, hat als Fußballer aber bereits einiges erlebt. Die Offenbacher Kickers sind für den Torhüter bereits die siebte Station – und die dritte, bei der er auf Serkan Firat trifft. Von Christian Düncher

Dort leben, wo andere Leute Urlaub machen – für Levent Vanli ging dieser Traum 2010 in Erfüllung. Der aus dem niedersächsischen Salzgitter stammende Torhüter der Offenbacher Kickers war zweieinhalb Jahre auf den Malediven aktiv. Fußball in einem Land, das aus rund 1200, zumeist sehr kleinen Inseln besteht? „Ich war auch etwas perplex, als die Anfrage eines meiner ehemaligen Jugendtrainer kam“, gibt der 25-Jährige zu. „Fußball wird dort aber sehr ernst genommen. Auf der Hauptinsel Male gibt es ein Stadion für 12000 Zuschauer, in dem die gesamte 1. Liga spielt.“ Das sind immerhin acht Teams. Der Meister und Vizemeister nehmen am AFC Cup teil, dem zweitwichtigsten asiatischen Vereinswettbewerb.

„Das war eine super Zeit“, so Vanli. „Ich habe aber nicht nur Urlaub gemacht, sondern Spielpraxis gesammelt. Doch mit 21 Jahren war es dann an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen.“ Der führte den Deutsch-Türken in den Libanon. „Ich wollte mich sportlich entwickeln, bekam aber keine Spielerlaubnis. Daher wurde ich nur in Tests eingesetzt“, berichtet Vanli. Das war jedoch das geringste Problem. „Als ich beim Training war und mich dehnte, schepperte es plötzlich gewaltig“, erinnert sich der Torhüter, an den Tag, an dem in der Nähe seiner Wohnung eine Bombe explodierte. „In der Straße, in der ich sonst gegessen oder mich mit Freunden getroffen habe. Da wird einem angst und bange“, gibt Vanli zu.

Er hatte nur noch ein Ziel: so schnell wie möglich weg aus Beirut. In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ flüchtete Vanli nach Antalya – in das Trainingslager des damaligen Drittligisten Darmstadt 98. Dort traf der Schlussmann erstmals auf seinen heutigen Mitspieler Serkan Firat. Ein halbes Jahr später kam es bei Hessenligist Viktoria Griesheim zum Wiedersehen. Vanli war zwischenzeitlich von den „Lilien“ bei RW Darmstadt „geparkt“ worden, kam jedoch wegen Schambeinproblemen nicht wie gewünscht zum Zug. Als er erfuhr, dass Firat bei den 98ern keinen Vertrag mehr erhalten hatte, stellte er den Kontakt zum damaligen Griesheimer Trainer und ehemaligen Profi Angelo Barletta her, der das Talent nach einem überragenden Halbjahr seinem Ex-Verein OFC empfahl. Für Vanli lief es nicht so gut. Er hatte auch in Griesheim Probleme mit dem Schambein („Ich konnte mir teilweise nicht mal die Schuhe anziehen“) und sah zudem früh in der Saison Rot: „Grund dafür war eine unnötige Diskussion auf dem Platz, aber ich habe daraus gelernt.“

Das letzte seiner 21 Hessenligaspiele absolviert er im November 2015. Ab September 2016 trainierte er bei den Kickers mit, die ihn schließlich im Februar unter Vertrag nahmen – für kleines Geld, wie Geschäftsführer Christopher Fiori betonte. „Ich habe ein bisschen was verdient. Und der Verein kümmert sich um mich. Mir reicht das“, sagt er. „Im Winter gab es zwar Gespräche mit anderen Klubs, aber ich habe mich beim OFC wohlgefühlt.“ Dafür sorgt unter anderem Firat: „Es ist lustig, dass wir wieder vereint sind. Aber er hat damit nichts zu tun.“

Geholt wurde Vanli als dritter Torwart, doch durch die Verletzung von Daniel Endres rückte er gegen Nöttingen in den Kader und wird auch am Sonntag (14 Uhr) im Spiel bei Eintracht Trier auf der Bank sitzen. Sein Vertrag läuft bis Saisonende. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Erstmal konzentriert er sich auf den Abstiegskampf mit dem OFC. „Wir sind gewappnet“, betont er. „Die Mannschaft funktioniert – auch neben dem Platz.“

Quelle: op-online.de