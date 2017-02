Perfekter Start für die Kickers

Nöttingen - Mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison haben die Offenbacher Kickers die Rückrundenfortsetzung in der Fußball-Regionalliga Südwest perfekt begonnen. Nach dem 3:1 (2:0)-Sieg bei Schlusslicht FC Nöttingen kletterte der OFC auf Nichtabstiegsrang 13. Von Jörg Moll

Die Steine der Erleichterung, die den OFC-Spielern vom Herzen plumpsten, waren bis auf die Tribüne des Panoramastadions im nordbadischen Dörfchen Nöttingen zu hören. Nach dem gelungenen Start in die Restrunde feierte das Team ausgelassen vor den mitgereisten 400 Anhängern. „Wir wollten die Fans mitnehmen, das ist uns gelungen“, freute sich ein glückseliger Ihab Darwiche.

Der Angreifer mit dem Vollbart war mit einem Kopfballtor (30.), einer überragenden Vorbereitung des 3:0 durch Serkan Firat (50.) und etlichen starken Aktionen der beste Akteur in einer Offenbacher Mannschaft, die allen Widrigkeiten mit Erfolg getrotzt hatte. „Wir mussten uns nach dieser langen Pause erstmal wieder finden“, meinte Alexandros Theodosiadis, der erstmals als Kapitän aufs Feld gegangen war.

„Die Situation war nicht einfach, die Bedingungen nicht optimal, aber wir haben das gut gemeistert“, meinte Serkan Göcer. Der etatmäßige Rechtsverteidiger war in Nöttingen ins zentrale Mittelfeld beordert worden.

Trainer Oliver Reck hatte den OFC mit einer 3-4-3-Formation durchaus offensiv aufgestellt. Nach zehn wackligen Minuten zu Beginn, in denen Torwart Alexander Sebald mit einer starken Parade nach Freistoß von Schenker ein frühes Gegentor verhinderte, stabilisierte sich das Offenbacher Team zusehends und kontrollierte fortan klar das Geschehen. Dazu überraschten die Kickers mit einer gnadenlosen Effizienz. Mit der ersten echten Chance ging Offenbach in Führung. Nach Maik Vetters Schuss im Anschluss an die erste Ecke und einem Torwartfehler von Nöttingens Bünyamin Karagöz staubte Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (15.). Nach dem zweiten Standard führte der OFC 2:0. Hodjas Eckball köpfte Darwiche sehenswert ein (30.). „Diese Tore haben uns Sicherheit gegeben“, meinte Göcer.

Zwar wurde schnell deutlich, weshalb der von Ex-OFC-Profi Dubravko Kolinger („Wir waren nicht clever genug“) trainierte Aufsteiger ziemlich sicher wieder absteigen muss. Wie der OFC über weite Strecken Ball und Gegner kontrollierte, überraschte doch angesichts der Handicaps, mit denen die auswärts bislang selten Bäume ausreißenden Kickers (zuvor nur sieben Punkte in elf Partien) klarkommen mussten. Ohne sechs potenzielle Stammspieler – Marco Rapp, Bryan Gaul, Robin Scheu (alle gesperrt), Daniel Endres, Ko Sawada und Stefano Maier (alle verletzt) – lief eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 22,9 Jahren auf. In Theodosiadis (28), Dennis Schulte (26) und Rückkehrer Maik Vetter (25) waren nur drei Akteure älter als 23 Jahre. Am Ende sank der Altersdurchschnitt nach den Wechseln von Semih Sentürk und Aaron Frey (beide 19) nochmals – auf 22,5 Jahre.

Der Unerfahrenheit geschuldet war womöglich auch die kritische Phase nach dem 3:0 durch Serkan Firat (50.), als Nöttingen erst durch Niklas Hecht-Zirpel auf 1:3 (75.) verkürzte und anschließend nah dran am Anschlusstor war. „Da haben wir ein bisschen gewackelt“, räumte Theodosiadis ein. Nachdem Endres-Vertreter Alexander Sebald einige brenzlige Situationen bravourös gemeistert hatte, befreite sich der OFC gegen nun resignierende Nöttinger wieder. Firat (85.) und der völlig freistehende Neofytos (89.) hätten das Resultat sogar noch nach oben schrauben können. Doch das war schnell vergessen. Auch die nur als Zuschauer vor Ort weilenden Rapp, Scheu, Sawada, Maier und Gaul machten nach Spielschluss mit den Fans die Welle. „So kann man starten“, meinte Göcer freudestrahlend.

