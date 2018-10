Rätselhafter Rückschlag für Kickers Offenbach

Hängende Köpfe und Blicke, die ins Leere gehen. Ko Sawada (vorne) brachte den OFC gegen Aufsteiger Balingen mit 1:0 in Führung, doch danach lief nicht mehr viel zusammen. In der 80. Minute war es dann so weit. Nach einer ungeschickten Aktion von Jan Hendrik Marx (Zweiter von rechts) gab’s Elfmeter für die Gäste - 1:1. (c)F.: Hübner

Offenbach - Wie gewonnen, so zerronnen: Nur eine Woche nach dem Hoffnung machenden 3:1-Erfolg in Mannheim sorgte das 1:1 (1:0) gegen Balingen für Tristesse bei Kickers Offenbach. Von Christian Düncher

Nach 82 Minuten lag der OFC nur drei Punkte hinter Primus Mannheim, dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Folge: Acht Punkte Rückstand.

„Zuletzt haben wir gepunktet wie ein Spitzenteam“, hatte Daniel Steuernagel, Coach der Offenbacher Kickers, vor dem Heimspiel noch zufrieden festgestellt. Am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest traf dies jedoch nur auf die Konkurrenz zu. Bereits am Freitag hatte der TSV Steinbach Haiger (2:0 beim FC Homburg) vorgelegt. Der 1.FC Saarbrücken (6:3 bei Astoria Walldorf), der SSV Ulm (2:1 nach 0:1 gegen den FSV Frankfurt) sowie Tabellenführer Mannheim (3:2 nach 1:2 bei Wormatia Worms) zogen am Samstag nach. Und der OFC? Kam gegen den seit sechs Spielen sieglosen Aufsteiger TSG Balingen trotz Führung nur zu einem 1:1. Hätte Torwart Daniel Endres kurz vor Schluss nicht stark pariert, wären die Kickers sogar völlig leer ausgegangen.

Der Auftritt des OFC sorgte für Rätselraten – und zwar nicht nur in den eigenen Reihen. „Ich weiß nicht, woran es bei den Offenbachern gelegen hat“, wunderte sich Gästetrainer Trainer Ralf Volkwein. „Ob sie gedacht haben, 1:0 ist okay? Sie haben jedenfalls zurückgeschaltet. Und wir wurden mutiger.“ Das dokumentiert auch das Eckenverhältnis von 7:2 für Balingen. „Das schaffen nicht allzu viele in Offenbach. Wir hatten auch mehr Torschüsse.“

Beim OFC war man ob des überraschenden Rückschlags zunächst sprachlos. „Mir fehlen die Worte“, sagte Kapitän Benjamin Kirchhoff, wurde dann aber umso deutlicher: „Das geht gar nicht, das müssen wir auch schonungslos ansprechen.“ Dabei hatte es gut begonnen für die Kickers, die den defensiven, teilweise mit Sechser-Kette agierenden Gegner in dessen Hälfte einschnürten und nach 20 Minuten belohnt wurden. Niklas Hecht-Zirpel passte präzise in die Schnittstelle der Abwehr. Ko Sawada nahm den Ball technisch fein an, tanzte im Strafraum einen Verteidiger aus und ließ TSG-Torhüter Hauser keine Chance – 1:0.

Doch die Führung gab den Kickers keine Sicherheit. Im Gegenteil: Von Minute zu Minute entglitt ihnen die Partie immer mehr. Bereits das 1:0 zur Pause war glücklich, da Balingen zwei gute Chancen vergab – jeweils nach Fehlern von Julian Scheffler. Den ersten bügelte er selbst aus, den zweiten Torwart Endres. „Wir haben es bis zum 1:0 richtig gut gemacht, geben das Spiel aber dann komplett aus der Hand“, wunderte sich Kirchhoff. „In der Pause hatten wir mitbekommen, dass Worms gegen Mannheim führt. Da haben wir gesagt: Das müssen wir jetzt ziehen.“ Doch das gelang nicht. In der 82. Minute glich Balingen per Elfmeter aus und war danach sogar dem Sieg näher.

Für Kirchhoff ist das „unerklärlich“. Steuernagel suchte ebenfalls nach Gründen. „Ich habe nicht verstanden, warum wir aufgehört haben, Fußball zu spielen“, gab er zu. „Eventuell haben sich die Spieler nicht getraut, weil sie nervös waren. Vielleicht war es Angst vor der eigenen Courage.“ Der Trainer versuchte, einzugreifen, brachte Varol Akgöz, Kevin Ikpide und Ihab Darwiche für Hecht-Zirpel, den von Kreislaufproblemen geplagten Torjäger Jake Hirst sowie Serkan Firat. „Ohne Jake hat uns vorne Größe gefehlt“, so Steuernagel. „Varol muss man flach anspielen, es kamen jedoch hohe Bälle.“ Ikpide gab der Defensive keine Sicherheit und Darwiche fiel beim Kurz-Comeback nur durch einen schwachen Freistoß auf.

Steuernagel änderte auch die Taktik, von 4-4-2 auf 4-1-4-1 und wieder zurück. Aber auch das brachte nichts. „Es geht nicht um Umstellungen, sondern um die Einstellung. Wir hätten den Sieg aus Mannheim vergolden müssen, haben es aber nicht“, sagte Kirchhoff und warnt schon vor dem Freitagspiel in Pirmasens. „Wenn wir dort so spielen wie in der zweiten Hälfte gegen Balingen, verlieren wir 0:3.“

Quelle: op-online.de