Rapp, Maier und Vetter sind die Gewinner

Maik Vetter (links) war der Gewinner der Vorbereitung: Der 25-Jährige ging mit großem Eifer, Tempo und Aggressivität in den Testspielen voran. Rechts: Florian Treske, der sich wie alle Zugänge schnell integriert hat. - Foto: Hübner

Offenbach - Endspurt in der Vorbereitung für die Offenbacher Kickers. An diesem Samstag (15 Uhr) steht beim FC Bayern Alzenau die Generalprobe für den Saisonstart in der Fußball-Regionalliga eine Woche später bei 1899 Hoffenheim II an. Von Jörg Moll

Am Sonntag präsentiert sich der OFC den Fans auf dem Wilhelmsplatz (ab 11 Uhr). Zeit für eine Bilanz der Vorbereitung.

Der 32. Tag der Sommervorbereitung war ein angenehmer für die Profis der Offenbacher Kickers. Gestern Mittag stand die zweite Teambuilding-Maßnahme auf dem Programm. Nachdem sich die Mannschaft jüngst beim Klettern im Leonhard-Eißnert-Park probiert hatte, stand gestern Tennis auf Anlage des Offenbacher TC auf dem Programm. Im Doppel gewann Torwarttariner René Keffel mit Gastspieler Alexander Huber. OFC-Sportdirektor Sead Mehic, der selbst gelegentlich das Rackte schwingt, verzichtete auf einen Einsatz auf der „roten Erde“. Der 42-Jährige zog derweil nach rund fünf Wochen Vorbereitung Bilanz und sprach mit unserer Redaktion über diese Themen:

Zusammenstellung des Kaders: „Wir sind gut aufgestellt“, betont Mehic. So früh wie lange nicht stand das Gerüst des Teams, dem 23 Spieler (inklusive drei Torhüter) angehören. Die Zugänge Florian Treske (Wormatia Worms), Niklas Hecht-Zirpel (FC Nöttingen) und Varol Akgöz (Rot-Weiß Frankfurt) standen vor dem Trainingsauftakt am 19. Juni fest. Wenig kam Torwart Sebastian Brune (TSV Steinbach) hinzu. „Das kann ein Vorteil sein, dass wir große Teile der Mannschaft halten konnten“, meinte Mehic. Sollte sich bis zum Ende der Wechselfrist am 31. August Nachholbedarf zeigen, könnte der OFC nachlegen. „Viel Luft haben wir finanziell aber nicht“, betonte der Sportdirektor.

Integration der Zugänge: „Ich fühle mich super aufgenommen“, sagte Florian Treske. „Auch die Wohnungssuche war bei allen sehr schnell erledigt, sodass sie sich aufs Training konzentrieren konnten“, freute sich Mehic. Niklas Hecht-Zirpel etwa wurde im Offenbacher Westkreis heimisch und bildet mit Jan Hendrik Marx eine Fahrgemeinschaft.

Überraschung der Vorbereitung: Drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs bereiteten viel Freude. Nicola Jürgens, der seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, kommt mit viel Dampf über rechts. Links offensiv präsentierte sich in Marco Ferukoski ein 18-Jähriger, der noch in der U19-Hessenliga spielen kann. Semih Sentürk, gelernter Mittelfeldspieler, überraschte mit gutem Aufbauspiel in der Innenverteidigung. „Er ist für sein Alter ziemlich weit“, lobte Mehic den 19-jährigen gebürtigen Hanauer.

Gewinner der Vorbereitung: Zwei Leistungsträger kehrten nach schweren Verletzungen zurück. Mittelfeldstratege Marco Rapp und Innenverteidiger Stefano Maier arbeiten sich mit großen Schritten und nur gelegentlichen Wehwehchen zurück. Rapp wurde zuletzt beim Blitzturnier in Bahlingen geschont, soll laut Mehic zum Saisonstart aber dabei sein. Über allen stand ein anderer: Maik Vetter ging stets mit großem Eifer voran. „Bei ihm sieht man, wie wichtig es ist, verletzungsfrei die Vorbereitung zu bestreiten“, sagte Mehic: „Sein Tempo und seine Aggressivität werden uns guttun.“

Sorgenkinder der Vorbereitung: Kapitän Daniel Endres kommt nach seiner Meniskus-Operation im Februar schwerer als gedacht wieder auf die Beine. Immerhin: Am heutigen Donnerstag soll er ins Training zurückkehren. „Er könnte es bis zum ersten Spiel in Hoffenheim schaffen“, hoffte Mehic. Mittelfeldspieler Ko Sawada wird nach seiner Knieoperation erst in zwei Wochen ins Training einsteigen können. Der Japaner wird um den Anschluss kämpfen müssen.

Verzicht auf einen Testspielgegner aus einer höheren Liga: Drei Tests gegen Oberligisten (1:0 gegen FC Homburg, 4:4 gegen FC Nöttingen, 1:1 gegen Bahlinger SC) sowie ein Vorbereitungsspiel gegen Regionaliga-Rivale Stuttgarter Kickers (1:4) - das waren die härtesten Aufgaben in der Vorbereitung. „Wir hatten eins, zwei Optionen gegen höherklassige Vereine, aber das hat letztlich nicht gepasst“, räumte Mehic ein.

Erkenntnisse aus den Testspielen: „Der Trainer hat sehr viel ausprobieren können“, sagte Mehic mit Blick auf Tests mit Dreierkette oder Einsätzen von Spielern auf ungewohnten Positionen. Der OFC spielt ansehnlich nach vorne, ist in der Offensive variabler geworden. Auf den Außenbahnen wirbelten Vetter und Ihab Darwiche, der oft über links kam und dort Serkan Firat Konkurrenz macht. Die Probleme liegen im defensiven Umschaltspiel. Nöttingen und Stuttgart deckten dies schonungslos auf.

Optimierungsmöglichkeiten: „Wir müssen zu jener Kompaktheit und Stabilität zurückfinden, die uns in der vergangenen Rückrunde ausgezeichnet hat“, forderte Mehic. Auch in der Offensive sieht er Steigerungspotenzial: „Wir müssen effizienter im Torabschluss werden.“

