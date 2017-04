Recks Tipp und ein Dosenöffner

Offenbach - Nur 0:0 und der mit zehn Toren beste Schütze Dren Hodja ausgewechselt: Es sah nicht rosig aus zur Pause für Kickers Offenbach gegen den FC Homburg. Doch dann sprangen die ein, die zuletzt eine Weile nicht mehr oder diese Saison noch nicht getroffen hatten.

Serkan Firat, der in den zehn Spielen zuvor zwar mehrfach als Vorbereiter, aber lediglich einmal als Torschütze geglänzt hatte, brach den Bann. Sein Führungstor beim 4:0 (0:0) im Kellerduell gegen Homburg bezeichnete OFC-Sportdirektor Sead Mehic als „Dosenöffner“ und brachte es damit auf den Punkt. Denn in der Folgezeit trafen auch Kristian Maslanka, Jan-Hendrik Marx (beide erstes Saisontor) und Alexandros Theodosiadis (zweites Saisontor).

„Es haben sich zum Glück einige auf die Liste gesetzt, die bisher nicht so oft getroffen haben – ich zum Beispiel“, sagte Maslanka. „Ich hoffe, dass es nicht mein letztes Tor war und unsere Blockade nun gelöst ist.“ Den entscheidenden Tipp gab Oliver Reck in der Pause. „Der Trainer hat gesagt, dass wir nicht so viel um den 16er herum spielen sollen“, sagte Maslanka, für den es eine erfreuliche Woche war. Erst am Mittwoch hatte er seinen Vertrag bis 2018 verlängert: „Ich freue mich, dem OFC weiter helfen zu können.“ Neudings auch als Torschütze. J cd

