Regionalliga: 14 Klubs spielen gegen Chinas U20

Walldorf – Die Fußball-Regionalliga Südwest erlebt eine historische Premiere. Erstmals werden an spielfreien Wochenenden Klubs gegen die chinesische U20-Auswahl Freundschaftsspiele bestreiten. Von Jörg Moll

Heute stellte der Deutsche Fußball-Bund nach intensiven Diskussionen die Details vor. Wichtigste Änderung: Es gibt nur ein Spiel – ab dem Rückrundenstart am 18. bis 20. November. Teilnehmen werden Stand Montagabend nur 14 Vereine. Abgelehnt haben den Vorschlag Waldhof Mannheim, die Stuttgarter Kickers, Mainz 05 II und TuS Koblenz. Der 1. FC Saarbrücken mit Ex-OFC-Geschäftsführer David Fischer bat um einen Tag Bedenkzeit.

Ein vollbesetzter Presseraum im Walldorfer Hotel Leonardo, ein Großaufgebot an Mitarbeitern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Selten hat eine Managertagung der Fußball-Regionalliga Südwest ein solches Interesse auf sich gezogen. Grund dafür war die finale Entscheidung über die geplanten Testspiele gegen die chinesische U20-Auswahl. Und die hatte schon vor dem Beginn eine neue Wendung genommen. Am Abend zuvor hatte der DFB eine Einigung mit dem Chinesischen Fußball-Verband (CFA) getroffen und damit die Vereine offensichtlich überrascht. Wichtigste Neuerung der Vereinbarung, die Teil einer großangelegten Kooperation zwischen DFB und CFA darstellt: Es gibt nur ein Testspiel. Statt in der Vor- und der Rückrunde wird es erst ab 20. November, beginnend mit dem ersten Rückrundenspieltag, Freundschaftsspiele gegen die chinesischen Talente geben.

Die Konditionen haben sich damit für die Vereine auf den ersten Blick klar verbessert. Jeder Klub, der das Testspiel bestreitet, erhält nun 15.000 Euro Garantieeinnahmen, zuvor war die Summe für zwei Partien angedacht. Zudem, so erklärte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, zugleich als Badischer Verbandspräsident Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, biete der DFB Vereinen mit nachgewiesenen „höheren Kosten“ gesonderte Mittel an. Dafür hatte insbesondere OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori plädiert. Er begrüßte die geänderte Vereinbarung. „Ein Spiel ist besser für uns“, sagte der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers: „Und die Konditionen haben sich ja auch verbessert.“ Der OFC wird sein womöglich letztes Heimspiel der Saison somit gegen China (4. bis 6. Mai 2018) austragen.

Fiori gehört der vierköpfigen Arbeitsgruppe „Testspiele gegen die U20-Auswahl“ an, die der neu gewählte Ligasprecher Giuseppe Lepore (Wormatia Worms) leitet. Sie wird sich bis zum ersten Spiel, das am Wochenende des 18.-20. November Aufsteiger TSV Schott Mainz austrägt, mit Detailfragen beschäftigen. Unter anderem wird geklärt, wie viele Auswechslungen möglich sind, welche Spieler mitwirken dürfen „Der DFB hat in keinster Weise im Sinne, mit diesen Freundschaftsspielen Geld zu verdienen“, betonte Zimmermann: „Von Anfang an war klar, dass es nur um Testspiele geht und die Teilnahme daran freiwillig ist.“ Zimmermann räumte ein, dass es in der Liga durchaus unterschiedliche Positionen gibt. „Die Regionalliga ist nun mal eine Schwellenliga zum Profifußball. Für die einen sind da 15.000 Euro viel Geld, für die anderen ist es nur eine Kontobewegung.“

Waldhof Mannheim lehnte das Angebot mit der Begründung ab, dass das Saisonziel die Meisterschaft sei und an spielfreien Wochenenden die Regeneration Vorrang habe. TuS Koblenz gab Gespräche mit Fans als Grund für den Verzicht an. Die Stuttgarter Kickers erklärten, sie hätten nur mitgemacht, wenn alle Klubs dabei gewesen wären. Mainz 05 wollte erst eine offizielle Mitteilung herausgeben.

Da von Seiten der Chinesen großes Interesse an Liveübertragungen im Fernsehen/Internet besteht, wird der DFB die Vermarktungsangelegenheiten übernehmen und nach Abzug der Kosten die Erlöse an die teilnehmenden Vereine weiterleiten. Das bestätigte der DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb, Markus Stenger. „Der DFB wird den Chinesischen Verband auch bei der Suche nach einem Aufenthaltsort unterstützen“, erläuterte Stenger. „Dabei haben viele Vereine ihre Unterstützung angekündigt.“ Unter anderem gehört Kickers Offenbach dazu. Eine Unterbringung in einem Offenbacher Hotel und Trainingsmöglichkeiten am Sana-Sportpark am Wiener Ring sind durchaus denkbar. „Entschieden ist noch nichts“, betonte Stenger.

