Rekordmann Knab für OFC „interessant“

Offenbach – Ein Rekordhalter spielt derzeit bei den Offenbacher Kickers vor: Sandro Knab, der in der vergangenen Saison den SV 08 Laufenburg aus der Bezirksliga Hochrhein mit 47 Treffern (Bestwert seit Bestehen der Spielklassen) in die Landesliga geschossen hatte, absolviert ein Probetraining beim Fußball-Regionalligisten.

„Er hört sich interessant an, wir durchleuchten ihn mal“, sagte Kickers-Trainer Angelo über den 26-Jährigen, der ab der U17 im Nachwuchs des SC Freiburg spielte. Nachdem er für die U23 der Breisgauer nur sieben Mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz gekommen war (kein Tor), kehrte er zu seinem Heimatverein zurück. Nach der Rekordsaison nahm er beim Grasshopper Club Zürich den zweiten Anlauf in Richtung Prof-Fußball. Für dessen Reserve kam der Angreifer, der auch linksaußen spielen kann, in der viertklassigen „1. Liga“ in sieben Spielen auf zwei Tore. .

Beendet ist hingegen die Zeit von Sebastian Schiek als Testspieler beim OFC. Er wird nicht verpflichtet. cd

Quelle: op-online.de