Rekordtorjäger beißt dreimal auf die Zähne

Offenbach - Mit der Partie In Elversberg (heute, 19. 30 Uhr) beginnen für Kickers Offenbach die letzten drei Begegnungen des Jahres. Für Florian Treske sind es die letzten drei seiner Karriere als Profi-Fußballer. Von Christian Düncher

Die Entscheidung war perfekt, auch wenn sich Florian Treske das anders vorgestellt hatte. „Ich habe mir den besten Klub für den Schluss aufgehoben“, sagt der Mittelstürmer der Offenbacher Kickers. Das „Retterspiel“ gegen Bayern München oder das 7:0 diese Saison in der Regionalliga Südwest gegen den FSV Frankfurt seien „Highlights“ gewesen, schwärmt er. Viele werden aber nicht mehr hinzukommen. „Noch drei Spiele Gas geben, dann ist Schluss“, sagt der 31-Jährige.

Für den OFC gilt das vorübergehend, für Treske endgültig. Während sich die Kollegen nach den nächsten drei Spielen in die Winterpause verabschieden, beendet Treske – wie berichtet – die Profi-Karriere. „Ich bin nicht glücklich, aber zufrieden mit meiner Entscheidung“, sagt der Angreifer, der als Rekordhalter in die Fußball-Rente geht. In der Regionalliga Südwest traf keiner öfter als er: nämlich 78 Mal (in 181 Spielen).

Aufgrund von Verletzungen quälte sich Treske zuletzt nur noch über den Platz. „Unser System ist sehr laufintensiv. Junge, fitte Spieler habe da einen Riesenvorteil“, gibt der zweitälteste Feldspieler im Kader zu. „Ich wollte das dem OFC nicht mehr antun.“ Und sich selbst ebenfalls nicht.

Ohne Treske hat der OFC nur noch zwei echte Mittelstürmer: Jake Hirst und Varol Akgöz. Allrounder Maik Vetter half vergangene Saison als zweite Spitze aus, auch Niklas Hecht-Zirpel könnte auf dieser Position spielen. Sein Problem: Er überzeugt bisher nur im Training. Darüber, ob der OFC Ersatz holt, soll erst in der Winterpause entschieden werden. Die Verantwortlichen äußerten sich diesbezüglich aber zurückhaltend. Möglicherweise findet man auch Hilfe bei der U19. Dort traf Giuseppe Signorelli bereits 16 Mal und führt die Torjägerliste der Hessenliga mit großem Abstand an.

„Er hat im Sommer bereits bei den Profis mittrainiert, spielt eine starke Saison und macht das, was ein Stürmer machen muss“, so Geschäftsführer Christopher Fiori. Die U19 ist aber ihrerseits auf Signorellis Treffer angewiesen, wenn sie den ersten Platz verteidigen will, zumal in Jakob Lemmer bereits ein wichtiger Offensivspieler verletzt ausfällt. „Ihn komplett zu uns abzugeben, wäre sicher kein Thema“, stellt Fiori klar.

Wie schnell die Kickers auf dieser Position Probleme bekommen können, zeigt sich vor dem Spiel bei der SV Elversberg (heute, 19.30 Uhr), für das Hirst und Hecht-Zirpel (beide erkältet) ausfallen könnten. Treske sei eine Alternative, sagt Trainer Daniel Steuernagel. Der Spieler fühlt sich bereit: „Am liebsten würde ich dreimal 90 Minuten spielen und noch ein paar Tore machen. Ich beiße auf die Zähne.“

Beim 1:1 im Hinspiel hatte Treske den Ausgleich durch Benjamin Kirchhoff vorbereitet. Ein erneutes Remis wäre den Kickers zu wenig. „Wir wollen bis zur Winterpause maximal punkten“, fordert Steuernagel.

Voraussichtliche Aufstellung:

Kickers Offenbach: Endres - Lovric, Albrecht, Kirchhoff - Marx, Sawada, Hodja, Scheffler - Vetter, Hirst, Firat

Ersatz: Zabadne; Göcer, Ikpide, Garic, Darwiche, Akgöz, Treske

Es fehlen: Hecht-Zirpel (krank)

Schiedsrichter: Zorn (Freiburg)

Auswärtsbilanz: zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage

Quelle: op-online.de