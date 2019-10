Rekordtrainer kommt mit Gänsehaut zurück

Wolfgang Uschek bei der Arbeit im Jahr 1995. Die Bilanz des damals 35-jährigen OFC-Trainers: 19 Oberliga-Spiele, neun Siege, acht Unentschieden, zwei Niederlagen. Seit fast 20 Jahren führt Uschek eine Praxis für Physiotherapie in Kleinostheim. Foto: OP

Offenbach – Wiedersehen macht Freude. Das ist das Motto, wenn heute Abend Kickers Offenbach und Bayern Alzenau das erste Punktspiel gegeneinander bestreiten. Nicht weniger als 13 Spieler der Unterfranken haben schon das OFC-Trikot getragen.

Auch das Trainerduo Barletta/Bochow und der 1. Vorsitzende Andi Trageser standen schon beim OFC unter Vertrag. Besonders emotional wird das Spiel für den Alzenauer Torhüter Daniel Endres, der 23 Jahre lang nur für Kickers Offenbach gespielt hat, und sich heute zum ersten Mal in der Gästekabine umziehen muss.

Noch vor Endres hat ein anderer Alzenauer beim OFC gewirkt. Wolfgang Uschek (59) trainierte Jugendteams und sechs Monate lang die 1. Mannschaft, 1995 in der damaligen Oberliga Hessen. Jetzt legt Uschek bei den Alzenauern Hand an - als Physiotherapeut.

Wolfgang Uschek, am Freitag geht es auf den Bieberer Berg. Da werden bei Ihnen sicher viele Erinnerungen geweckt.

Klar. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Gänsehaut.

Sie haben einige Jahre lang beim OFC Mannschaften trainiert.

Zwei Jahre die B-Jugend, die A-Jugend, dann war ich Co-Trainer bei Lothar Buchmann und der 1. Mannschaft, die 1995 leider abgestiegen ist.

Die Kickers waren zum ersten Mal viertklassig und hatten keinen Trainer.

Es war ein bisschen chaotisch. Lothar Buchmann wurde entlassen, sein Nachfolger Valentin Herr dann auch, das Präsidium ist zurückgetreten. Wilfried Kohls war dann Präsident und Trainer. Nach dem Abstieg hat er mich gefragt, ob ich die erste Mannschaft trainieren will, dann habe ich ja gesagt.

Als hauptamtlicher Trainer?

Von wegen. Ich habe noch meine Ausbildung zum Physiotherapeuten und Heilpraktiker absolviert. In Frankfurt Schule bis 12.30 Uhr, dann zum OFC, 15.30 Uhr Training. Dann zurück nach Frankfurt in die Abendschule.

Sie mussten nach dem Abstieg eine neue Mannschaft aufbauen, mit vielen jungen Spielern. Einige davon haben zwei, drei Jahre später auch in der 2. Liga gespielt.

Wir hatten wenige Routiniers wie Keffel, Schummer, Koutsoliakos, den damals besten Oberliga-Stürmer Goran Skeledzic - und dann nur junge 17- und 18-jährige Hüpfer, wie Stefan Dolzer, Oli Speth, Patrick Dama, Giu Messinese. Es war reizvoll, aber auch limitiert.

Wahrscheinlich auch finanziell limitiert?

War das jemals anders in Offenbach? Der OFC hat damals von der Hand in den Mund gelebt. Ich hatte noch nicht einmal einen Co-Trainer. Wenn nicht Sponsor Portas immer wieder Löcher gestopft hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre.

Sie haben die Hinrunde 1995/96 auf Platz sechs mit nur zwei Niederlagen abgeschlossen, und mussten dann im Dezember 1995 trotzdem gehen. Sponsor Horst Jung hatte Klaus Gerster als Manager verpflichtet und der holte Ronny Borchers als neuen Trainer. Wie haben sie das damals empfunden?

Klaus Gerster hat mich nach dem letzten Training vor der Winterpause ins Büro rufen lassen. Dann saß er da und hat nur gesagt: „Wir wollen hier etwas komplett anderes machen - ohne dich. Was ist noch an Gehalt offen?“ Dann gab es Bargeld als Abfindung - und es war vorbei. Ich war richtig sauer und habe in einem Interview danach sogar von ,,falschen Fuffzigern da oben“ gesprochen.

Wie ging es für Sie weiter?

Lothar Buchmann hat mich als Co-Trainer zu Darmstadt 98 geholt. Dort war ich dann unter den Trainern Petrovic und Krautzun drei Jahre. Dann hat Tomas Oral angerufen, ob ich zum FSV Frankfurt will. Aber nicht als Co-Trainer, sondern als Physiotherapeut. Da habe ich den Durchmarsch bis in die 2. Liga mitgemacht und bin nach der Entlassung von Oral auch weg.

Und haben sich auch vom Fußball zurückgezogen, warum?

Ich stand vor der Alternative: Weiter Fußball als Angestellter oder eigene Praxis eröffnen. Die Entscheidung war leicht: Praxis. Jetzt kann ich mich nur selbst entlassen.

Aber jetzt sind Sie wieder zurück im Fußballgeschäft.

Ich hatte immer Kontakte. Viele Spieler aus verschiedenen Vereinen sind zur Behandlung zu mir gekommen. Vor der Runde hat mich Angelo Barletta gefragt, ob ich nicht die Betreuung von Alzenau übernehmen könnte.

Jetzt sind es sogar zwei Regionalligisten, denn sie arbeiten auch für Viktoria Aschaffenburg.

Das ist ein Freundschaftsdienst für Jochen Seitz, den ich auch schon ewig kenne.

Hatte Kickers Offenbach nie Interesse an einer Zusammenarbeit?

Nein. Ich hatte ja auch mit dem OFC abgeschlossen, denn das mit dem Abgang 1995 hätte man stilvoller regeln können. Aber dieser Verein hat etwas Besonderes und lässt dich nie los. Die Kickers könnten in der C-Klasse kicken und trotzdem würde ich immer schauen, wie sie gespielt haben.

Und wie werden die Kickers am Freitag gegen Bayern Alzenau spielen?

Nach dem 0:5 von Saarbrücken war mein erster Gedanke: Scheiße. So kann man sich kein zweites Mal verkaufen. Und jetzt kommt Alzenau, mit 1000 Ex-Offenbachern. Das wird richtig hart.

Wissen Sie, dass Sie immer noch einen besonderen Rekord beim OFC halten?

Ich und Rekord in Offenbach? Keine Ahnung.

Sie sind der einzige Offenbacher Trainer, der in seiner Amtszeit kein einziges Heimspiel verloren hat.

Und trotzdem entlassen, das ist Kickers Offenbach (lacht). Das Gespräch führte Jochen Koch

